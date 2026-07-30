Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными
30 июля 2026 01:04
Маринованные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua
Эти огурцы в горчичном маринаде — отличный вариант домашней заготовки на зиму. Благодаря специям, чесноку и горчице они получаются хрустящими, ароматными и имеют приятную пикантную нотку. Рецепт простой, а результат всегда радует насыщенным вкусом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 4 кг;
- сахар — 1 стакан;
- уксус 9% — 1 стакан;
- растительное масло — 1 стакан;
- вода — 1 стакан;
- чеснок — 6 зубчиков;
- горчичный порошок — 2 ст. л.;
- черный молотый перец — 1 ст. л.;
- соль — 2–3 ст. л.;
- стакан — 250 мл.
Способ приготовления
- Огурцы хорошо промыть, обрезать кончики и нарезать вдоль на четыре части. Крупные плоды при необходимости разрезать пополам.
- Для маринада смешать сахар, соль, черный перец и горчичный порошок.
- Добавить воду, уксус, растительное масло и измельченный чеснок.
- Полученной смесью залить огурцы, перемешать и оставить на 3–4 часа, чтобы они пустили сок и хорошо пропитались ароматами.
- Подготовленные огурцы плотно разложить в стерилизованные банки и залить образовавшимся маринадом.
- Банки накрыть крышками и поставить в кастрюлю с теплой водой.
- Стерилизовать емкости объемом 500 мл примерно 15 минут после закипания.
- После этого герметично закрутить банки, перевернуть вверх дном и оставить под тёплым одеялом до полного остывания.
- Готовые горчичные огурцы хранить в прохладном темном месте.
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