Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года
10 августа 2026 13:44
Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua
Этот рецепт подойдет тем, кто любит экспериментировать с домашними заготовками. Благодаря специям огурцы получаются ароматными, пикантными и прекрасно подходят в качестве закуски к любым блюдам.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 1650 г;
- лук — 1 шт. (130 г);
- чёрный перец горошком — 10 шт.;
- душистый перец — 3–4 шт.;
- петрушка — 1 пучок.
Для маринада:
- вода — 1 л;
- уксус — 200 мл;
- сахар — 300 г;
- соль — 1,5 ст. л.;
- приправа карри — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Огурцы хорошо промыть, по желанию обрезать кончики. Лук нарезать кольцами, петрушку измельчить.
- В чистые литровые банки выложить зелень, лук, горошины черного и душистого перца. Плотно наполнить банки огурцами.
- Для маринада смешать воду, уксус, сахар, соль и карри.
- Довести смесь до кипения и горячим маринадом залить огурцы.
- Банки накрыть крышками и простерилизовать в кастрюле с горячей водой примерно 10 минут после закипания.
- После стерилизации плотно закрутить банки, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
- Огурцы получаются хрустящими, ароматными и с лёгкой пряной ноткой карри. Такая заготовка разнообразит зимнее меню и точно удивит гостей.
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