Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года

Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Этот рецепт подойдет тем, кто любит экспериментировать с домашними заготовками. Благодаря специям огурцы получаются ароматными, пикантными и прекрасно подходят в качестве закуски к любым блюдам.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 1650 г;

лук — 1 шт. (130 г);

чёрный перец горошком — 10 шт.;

душистый перец — 3–4 шт.;

петрушка — 1 пучок.

Для маринада:

вода — 1 л;

уксус — 200 мл;

сахар — 300 г;

соль — 1,5 ст. л.;

приправа карри — 3 ст. л.

Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Огурцы хорошо промыть, по желанию обрезать кончики. Лук нарезать кольцами, петрушку измельчить. В чистые литровые банки выложить зелень, лук, горошины черного и душистого перца. Плотно наполнить банки огурцами. Для маринада смешать воду, уксус, сахар, соль и карри. Довести смесь до кипения и горячим маринадом залить огурцы. Банки накрыть крышками и простерилизовать в кастрюле с горячей водой примерно 10 минут после закипания. После стерилизации плотно закрутить банки, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания. Огурцы получаются хрустящими, ароматными и с лёгкой пряной ноткой карри. Такая заготовка разнообразит зимнее меню и точно удивит гостей.

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