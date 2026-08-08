Маринованные огурцы на зиму "Выбор года": новый рецепт-хит 2026 года
8 августа 2026 14:44
Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua
Такой рецепт станет отличным вариантом для домашних запасов. Огурцы получаются ароматными, пикантными и идеально подходят к картофелю, мясным блюдам или в качестве отдельной закуски.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (на 3-литровую банку):
- огурцы — сколько поместится;
- укроп — 1 веточка;
- чеснок — 2 зубчика;
- амарант (щирица) — несколько верхушек или дубовых листьев;
- приправа для закрутки огурцов или лист хрена;
- соль — 90 г;
- сахар — 90 г;
- лавровый лист — 1 шт.;
- уксус 9% — 100 мл.
Способ приготовления
- Огурцы промыть, обрезать кончики. Банки и крышки предварительно простерилизовать.
- На дно банки выложить укроп, разрезанный чеснок, амарант или дубовые листья, а также приправу для маринования огурцов.
- Плотно наполнить банку огурцами.
- Залить огурцы кипятком и оставить на 15–20 минут.
- Затем воду слить и повторить процедуру еще раз с новым кипятком.
- Для маринада смешать воду с солью, сахаром, лавровым листом и уксусом. Довести до кипения.
- Залить огурцы горячим маринадом до самого верха, сразу же закрыть крышкой.
- Банку перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
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