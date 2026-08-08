Маринованные огурцы на зиму "Выбор года": новый рецепт-хит 2026 года

Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Такой рецепт станет отличным вариантом для домашних запасов. Огурцы получаются ароматными, пикантными и идеально подходят к картофелю, мясным блюдам или в качестве отдельной закуски.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

огурцы — сколько поместится;

укроп — 1 веточка;

чеснок — 2 зубчика;

амарант (щирица) — несколько верхушек или дубовых листьев;

приправа для закрутки огурцов или лист хрена;

соль — 90 г;

сахар — 90 г;

лавровый лист — 1 шт.;

уксус 9% — 100 мл.

Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Огурцы промыть, обрезать кончики. Банки и крышки предварительно простерилизовать. На дно банки выложить укроп, разрезанный чеснок, амарант или дубовые листья, а также приправу для маринования огурцов. Плотно наполнить банку огурцами. Залить огурцы кипятком и оставить на 15–20 минут. Затем воду слить и повторить процедуру еще раз с новым кипятком. Для маринада смешать воду с солью, сахаром, лавровым листом и уксусом. Довести до кипения. Залить огурцы горячим маринадом до самого верха, сразу же закрыть крышкой. Банку перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.

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