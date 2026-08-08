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Маринованные огурцы на зиму "Выбор года": новый рецепт-хит 2026 года

8 августа 2026 14:44
Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Такой рецепт станет отличным вариантом для домашних запасов. Огурцы получаются ароматными, пикантными и идеально подходят к картофелю, мясным блюдам или в качестве отдельной закуски.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

  • огурцы — сколько поместится;
  • укроп — 1 веточка;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • амарант (щирица) — несколько верхушек или дубовых листьев;
  • приправа для закрутки огурцов или лист хрена;
  • соль — 90 г;
  • сахар — 90 г;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • уксус 9% — 100 мл.
Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы промыть, обрезать кончики. Банки и крышки предварительно простерилизовать.
  2. На дно банки выложить укроп, разрезанный чеснок, амарант или дубовые листья, а также приправу для маринования огурцов.
  3. Плотно наполнить банку огурцами.
  4. Залить огурцы кипятком и оставить на 15–20 минут.
  5. Затем воду слить и повторить процедуру еще раз с новым кипятком.
  6. Для маринада смешать воду с солью, сахаром, лавровым листом и уксусом. Довести до кипения.
  7. Залить огурцы горячим маринадом до самого верха, сразу же закрыть крышкой.
  8. Банку перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.

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