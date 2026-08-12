Квашеные огурцы со свеклой: рецепт без уксуса, без сахара и без стерилизации
12 августа 2026 01:04
Маринованные огурцы со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот способ особенно хорошо подходит для тех, кто любит традиционные квашеные овощи без сложного маринования. Нужно лишь подготовить огурцы, специи и простой солевой рассол, а дальше заготовка готовится естественным образом.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 1,6 кг;
- свекла — 1 шт.;
- чеснок — 5 головок;
- острый перец — ½ шт.;
- лавровый лист — 5–6 шт.;
- семена укропа — 1 ст. л.;
- листья смородины — 10–12 шт.;
- черный перец горошком — 1 ч. л.;
- душистый перец — ½ ч. л.;
- семена горчицы — 1 ст. л.
Для рассола:
- вода — 1 л;
- соль — 2,5 ст. л.
Способ приготовления
- Огурцы промыть и обрезать кончики.
- Свеклу очистить и нарезать тонкими ломтиками, чеснок разделить на зубчики и слегка раздавить. Листья смородины промыть.
- На дно банки выложить часть специй, чеснока и листьев смородины.
- Далее плотно уложить огурцы, чередуя их со свеклой, чесноком и специями.
- Для рассола растворить соль в горячей воде и немного остудить.
- Залить им огурцы так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью.
- Накройте банку марлей или неплотной крышкой и оставьте при комнатной температуре на 5–7 дней.
- За это время произойдет естественное брожение, а огурцы приобретут розовый цвет и характерную кислинку.
- Готовые огурцы перенести в холодильник или другое прохладное место. Там они будут храниться значительно дольше.
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