Маринованные помидоры без зелени: рецепт на 1 литр воды
Этот способ заготовки пригодится тем, кто ищет максимально простой рецепт маринованных помидоров без зелени и лишних специй. Благодаря горячей заливке овощи хорошо пропитываются маринадом, а правильное соотношение сахара, соли и уксуса делает вкус приятным и сбалансированным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- небольшие плотные помидоры — столько, сколько поместится в банки.
Для маринада на 1 л воды:
- каменная соль — 1 ст. л. с горкой;
- сахар — 4 ст. л. с горкой;
- уксус 9% — 4 ст. л.
Способ приготовления
- Помидоры вымыть, перебрать и плотно уложить в чистые банки. Крышки прокипятить около 30 секунд.
- Залить помидоры кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
- Слить воду из банок в кастрюлю и измерить ее объем.
- При необходимости долить воду до удобного количества для расчета маринада.
- На каждый литр воды добавить соль и сахар в указанных пропорциях. Довести до кипения, уменьшить огонь и влить уксус.
- Горячим маринадом залить банки и сразу герметично закрутить.
- Перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем на 20–30 минут, после чего оставить до полного остывания.
Хранить заготовку можно в тёмной прохладной кладовой. Помидоры получаются сочными, ароматными и с приятным кисло-сладким вкусом.
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