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Маринованные помидоры без зелени: рецепт на 1 литр воды

16 августа 2026 01:04
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Этот способ заготовки пригодится тем, кто ищет максимально простой рецепт маринованных помидоров без зелени и лишних специй. Благодаря горячей заливке овощи хорошо пропитываются маринадом, а правильное соотношение сахара, соли и уксуса делает вкус приятным и сбалансированным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • небольшие плотные помидоры — столько, сколько поместится в банки.

Для маринада на 1 л воды:

  • каменная соль — 1 ст. л. с горкой;
  • сахар — 4 ст. л. с горкой;
  • уксус 9% — 4 ст. л.
Помидоры в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры вымыть, перебрать и плотно уложить в чистые банки. Крышки прокипятить около 30 секунд.
  2. Залить помидоры кипятком, накрыть крышками и оставить на 20 минут.
  3. Слить воду из банок в кастрюлю и измерить ее объем.
  4. При необходимости долить воду до удобного количества для расчета маринада.
  5. На каждый литр воды добавить соль и сахар в указанных пропорциях. Довести до кипения, уменьшить огонь и влить уксус.
  6. Горячим маринадом залить банки и сразу герметично закрутить.
  7. Перевернуть вверх дном, накрыть полотенцем на 20–30 минут, после чего оставить до полного остывания.

Хранить заготовку можно в тёмной прохладной кладовой. Помидоры получаются сочными, ароматными и с приятным кисло-сладким вкусом.

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