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Маринованные помидоры с базиликом в банке объемом 1 л: рецепт праздничной закуски

29 июля 2026 15:44
Маринованные помидоры с базиликом. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Маринованные помидоры с базиликом — это яркая домашняя закуска, которая прекрасно дополнит праздничный стол или обычный ужин. Небольшие помидоры остаются сочными, а благодаря специям, чесноку и свежему базилику приобретают насыщенный аромат. Такая заготовка готовится просто и станет настоящим украшением зимнего меню.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры черри или маленькие помидоры — столько, сколько поместится в банку;
  • свежий базилик — 1 веточка;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • зерна кориандра — 0,5 ч. л.;
  • смесь перцев — 0,5 ч. л.;
  • душистый перец горошком — 2 шт.;
  • гвоздика — 1 соцветие;
  • острый перец — по вкусу;
  • сладкий перец — несколько кусочков.

Для маринада (на 3-литровые банки):

  • вода — 1 л;
  • соль — 30 г;
  • сахар — 125 г;
  • уксус 9% — 50 мл.
Маринованные помидоры с базиликом. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. В стерилизованные банки выложить базилик, чеснок, кориандр, смесь перцев, душистый перец, гвоздику, а также кусочки острого и сладкого перца.
  2. Добавить помидоры, чередуя их с листиками базилика.
  3. Старайтесь укладывать плоды плотно, но не повреждая их.
  4. Для маринада вскипятить воду, добавить соль и сахар.
  5. После растворения влить уксус и сразу же залить горячей жидкостью банки с помидорами.
  6. Поставить банки на стерилизацию и готовить примерно 5 минут после закипания воды.
  7. Закрутить крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
  8. Готовые помидоры с базиликом хранить в прохладном тёмном месте.

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