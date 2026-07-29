Маринованные помидоры с базиликом в банке объемом 1 л: рецепт праздничной закуски

Маринованные помидоры с базиликом. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Маринованные помидоры с базиликом — это яркая домашняя закуска, которая прекрасно дополнит праздничный стол или обычный ужин. Небольшие помидоры остаются сочными, а благодаря специям, чесноку и свежему базилику приобретают насыщенный аромат. Такая заготовка готовится просто и станет настоящим украшением зимнего меню.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры черри или маленькие помидоры — столько, сколько поместится в банку;

свежий базилик — 1 веточка;

чеснок — 1 зубчик;

зерна кориандра — 0,5 ч. л.;

смесь перцев — 0,5 ч. л.;

душистый перец горошком — 2 шт.;

гвоздика — 1 соцветие;

острый перец — по вкусу;

сладкий перец — несколько кусочков.

Для маринада (на 3-литровые банки):

вода — 1 л;

соль — 30 г;

сахар — 125 г;

уксус 9% — 50 мл.

Маринованные помидоры с базиликом. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

В стерилизованные банки выложить базилик, чеснок, кориандр, смесь перцев, душистый перец, гвоздику, а также кусочки острого и сладкого перца. Добавить помидоры, чередуя их с листиками базилика. Старайтесь укладывать плоды плотно, но не повреждая их. Для маринада вскипятить воду, добавить соль и сахар. После растворения влить уксус и сразу же залить горячей жидкостью банки с помидорами. Поставить банки на стерилизацию и готовить примерно 5 минут после закипания воды. Закрутить крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания. Готовые помидоры с базиликом хранить в прохладном тёмном месте.

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