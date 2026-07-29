Маринованные помидоры с базиликом в банке объемом 1 л: рецепт праздничной закуски
Маринованные помидоры с базиликом — это яркая домашняя закуска, которая прекрасно дополнит праздничный стол или обычный ужин. Небольшие помидоры остаются сочными, а благодаря специям, чесноку и свежему базилику приобретают насыщенный аромат. Такая заготовка готовится просто и станет настоящим украшением зимнего меню.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры черри или маленькие помидоры — столько, сколько поместится в банку;
- свежий базилик — 1 веточка;
- чеснок — 1 зубчик;
- зерна кориандра — 0,5 ч. л.;
- смесь перцев — 0,5 ч. л.;
- душистый перец горошком — 2 шт.;
- гвоздика — 1 соцветие;
- острый перец — по вкусу;
- сладкий перец — несколько кусочков.
Для маринада (на 3-литровые банки):
- вода — 1 л;
- соль — 30 г;
- сахар — 125 г;
- уксус 9% — 50 мл.
Способ приготовления
- В стерилизованные банки выложить базилик, чеснок, кориандр, смесь перцев, душистый перец, гвоздику, а также кусочки острого и сладкого перца.
- Добавить помидоры, чередуя их с листиками базилика.
- Старайтесь укладывать плоды плотно, но не повреждая их.
- Для маринада вскипятить воду, добавить соль и сахар.
- После растворения влить уксус и сразу же залить горячей жидкостью банки с помидорами.
- Поставить банки на стерилизацию и готовить примерно 5 минут после закипания воды.
- Закрутить крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
- Готовые помидоры с базиликом хранить в прохладном тёмном месте.
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