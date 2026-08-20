Маринованные помидоры с перцем и чесноком: рецепт консервации на 3 кг
Эти помидоры стоит заготовить на зиму, если хочется яркой и ароматной консервации. Сладкий перец и чеснок придают помидорам насыщенный вкус, а простой маринад делает эту заготовку особенно подходящей к картофелю, мясу и домашним гарнирам.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 3 кг;
- чеснок — 2 головки;
- болгарский перец — 2 шт.;
- душистый и черный перец горошком — по вкусу;
- лавровый лист — по вкусу;
- веточки укропа — по желанию;
- уксус 9% — 1,5 ст. л. на банку объёмом 1,5 л;
- вода — 3 л;
- соль — 3 ст. л.;
- сахар — 8 ст. л.
Способ приготовления
- Помидоры проколоть зубочисткой, болгарский перец очистить и нарезать крупными кусочками. Чеснок разрезать вдоль пополам.
- В стерильные банки положить перец горошком, лавровый лист, укроп и чеснок.
- Плотно заполнить помидорами и кусочками болгарского перца.
- Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 10–15 минут.
- Воду слить в кастрюлю, добавить соль и сахар. Довести до кипения и проварить 2–3 минуты.
- В каждую 1,5-литровую банку влить 1,5 столовой ложки уксуса. Залить кипящим маринадом и герметично закрутить.
- Банки осторожно перевернуть, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания.
Помидоры получаются ароматными, сочными и с лёгкой пикантной ноткой. Такая консервация прекрасно сочетается зимой с картофелем, мясом и гарнирами.
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