Маринованные помидоры с перцем и чесноком: рецепт консервации на 3 кг

Маринованные помидоры с перцем и чесноком. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Эти помидоры стоит заготовить на зиму, если хочется яркой и ароматной консервации. Сладкий перец и чеснок придают помидорам насыщенный вкус, а простой маринад делает эту заготовку особенно подходящей к картофелю, мясу и домашним гарнирам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 3 кг;

чеснок — 2 головки;

болгарский перец — 2 шт.;

душистый и черный перец горошком — по вкусу;

лавровый лист — по вкусу;

веточки укропа — по желанию;

уксус 9% — 1,5 ст. л. на банку объёмом 1,5 л;

вода — 3 л;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 8 ст. л.

Помидоры и перец. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Помидоры проколоть зубочисткой, болгарский перец очистить и нарезать крупными кусочками. Чеснок разрезать вдоль пополам. В стерильные банки положить перец горошком, лавровый лист, укроп и чеснок. Плотно заполнить помидорами и кусочками болгарского перца. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 10–15 минут. Воду слить в кастрюлю, добавить соль и сахар. Довести до кипения и проварить 2–3 минуты. В каждую 1,5-литровую банку влить 1,5 столовой ложки уксуса. Залить кипящим маринадом и герметично закрутить. Банки осторожно перевернуть, накрыть полотенцем и оставить до полного остывания.

Помидоры получаются ароматными, сочными и с лёгкой пикантной ноткой. Такая консервация прекрасно сочетается зимой с картофелем, мясом и гарнирами.

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