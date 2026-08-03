Маринованные сливы на зиму из 2 кг: рецепт закуски к мясу
Когда сезон слив в самом разгаре, стоит приготовить не только варенье или компоты, но и необычную закуску. Маринованные сливы обладают приятным кисло-сладким вкусом с пряными нотками, прекрасно сочетаются с запеченным мясом, птицей и праздничными блюдами.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- сливы — 2 кг.
В каждую пол-литровую банку:
- лавровый лист — 1 шт.;
- черный перец горошком — 4–5 шт.;
- гвоздика — 2 бутона.
Для маринада (на 1 л воды):
- сахар — 500 г;
- уксус 9% — 120 мл.
Способ приготовления
- Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки, стараясь сохранить половинки целыми.
- В стерильные полулитровые банки положить лавровый лист, черный перец и гвоздику.
- Плотно наполнить банки сливами, залить кипятком и оставить на 15 минут.
- Слить воду в кастрюлю, отмерить ее объём, добавить сахар и уксус.
- Довести маринад до кипения и проварить 2–3 минуты.
- Залить сливы горячим маринадом до самого верха, герметично закрыть банки, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.
Из 2 кг слив получается примерно 5 полулитровых банок ароматной заготовки.
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