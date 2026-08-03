Маринованные сливы на зиму из 2 кг: рецепт закуски к мясу

Маринованные сливы на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Когда сезон слив в самом разгаре, стоит приготовить не только варенье или компоты, но и необычную закуску. Маринованные сливы обладают приятным кисло-сладким вкусом с пряными нотками, прекрасно сочетаются с запеченным мясом, птицей и праздничными блюдами.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сливы — 2 кг.

В каждую пол-литровую банку:

лавровый лист — 1 шт.;

черный перец горошком — 4–5 шт.;

гвоздика — 2 бутона.

Для маринада (на 1 л воды):

сахар — 500 г;

уксус 9% — 120 мл.

Маринад для слив. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки, стараясь сохранить половинки целыми. В стерильные полулитровые банки положить лавровый лист, черный перец и гвоздику. Плотно наполнить банки сливами, залить кипятком и оставить на 15 минут. Слить воду в кастрюлю, отмерить ее объём, добавить сахар и уксус. Довести маринад до кипения и проварить 2–3 минуты. Залить сливы горячим маринадом до самого верха, герметично закрыть банки, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.

Из 2 кг слив получается примерно 5 полулитровых банок ароматной заготовки.

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