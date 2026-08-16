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Главная Вкус Мини-киши с сыром: вкусный завтрак, который удобно взять с собой

Мини-киши с сыром: вкусный завтрак, который удобно взять с собой

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 05:04
Мини-киши с сыром и помидорами: простой рецепт вкусного завтрака
Мини-киши с сыром и помидорами на завтрак. Фото: кадр с видео

Мини-киши с сыром и помидорами — прекрасное блюдо, которое стоит приготовить на завтрак. Это как раз тот случай, когда хочется чего-то особенного, но из обычных продуктов. Рассыпчатая основа прекрасно сочетается с нежной сырной начинкой и сочными помидорами. А еще такие маленькие киши удобно взять с собой на работу, учебу или в дорогу в качестве сытного перекуса.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Юлия на своем YouTube-канале naVkus, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится

Для теста:

  • мука — 300–350 г;
  • холодный маргарин или сливочное масло — 150 г;
  • холодный кефир или простокваша — 100 мл;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — ½ ч. л.

Для начинки:

  • творог — 200 г;
  • греческий йогурт или сметана — 150 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • помидоры — 2-3 шт.;
  • сухой базилик — 1 ч. л.;
  • сухой чеснок — ½ ч. л.;
  • соль — по вкусу.

 

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Мини-киши с сыром и помидорами на завтрак. Фото: кадр с видео

Способ приготовления

  1. Муку высыпать в большую миску.
  2. Холодный маргарин или сливочное масло натереть на крупной терке непосредственно в муку и слегка перемешать.
  3. В отдельной миске смешать яйцо, холодный кефир и соль. Перемешать и влить в муку с маргарином.
  4. Сначала собрать тесто вилкой, а затем быстро сформировать руками в один ком. Долго вымешивать его не нужно.
  5. Завернуть тесто в пищевую пленку и положить в холодильник на 40-60 минут.
  6. Тем временем приготовить начинку. Помидоры разрезать, удалить семена и лишний сок. Мякоть нарезать небольшими кубиками, переложить в сито, немного посолить и оставить на 5-10 минут. Затем выложить кусочки на бумажное полотенце и хорошо промокнуть от влаги. Благодаря этому начинка не будет слишком водянистой.
  7. В миске смешать творог, греческий йогурт или сметану и два яйца. Добавить сушеный базилик, чеснок и соль по вкусу. Перемешать до однородности, всыпать подготовленные помидоры и еще раз аккуратно перемешать.
  8. Формочки для выпечки слегка смазать маслом.
  9. Охлажденное тесто тонко раскатать и вырезать кружочки соответствующего размера с помощью формы или стакана.
  10. Выложить тесто в формочки, сформировать бортики и проколоть дно вилкой.
  11. Наполнить каждый мини-киш творожно-томатной начинкой.
  12. В аэрогриле выпекать мини-киши при температуре 175°C примерно 15-20 минут. В духовке готовить при 190-200°C в течение 25-30 минут до аппетитного золотистого цвета.
  13. Готовые мини-киши оставить в формах на несколько минут, чтобы они немного остыли. Затем осторожно вынуть и подавать теплыми или уже полностью остывшими.

 

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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