Мини-киши с сыром: вкусный завтрак, который удобно взять с собой

Мини-киши с сыром и помидорами на завтрак. Фото: кадр с видео

Юлия Щербак Редактор

Мини-киши с сыром и помидорами — прекрасное блюдо, которое стоит приготовить на завтрак. Это как раз тот случай, когда хочется чего-то особенного, но из обычных продуктов. Рассыпчатая основа прекрасно сочетается с нежной сырной начинкой и сочными помидорами. А еще такие маленькие киши удобно взять с собой на работу, учебу или в дорогу в качестве сытного перекуса.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Юлия на своем YouTube-канале naVkus, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится

Для теста:

мука — 300–350 г;

холодный маргарин или сливочное масло — 150 г;

холодный кефир или простокваша — 100 мл;

яйцо — 1 шт.;

соль — ½ ч. л.

Для начинки:

творог — 200 г;

греческий йогурт или сметана — 150 г;

яйца — 2 шт.;

помидоры — 2-3 шт.;

сухой базилик — 1 ч. л.;

сухой чеснок — ½ ч. л.;

соль — по вкусу.

Мини-киши с сыром и помидорами на завтрак. Фото: кадр с видео

Способ приготовления

Муку высыпать в большую миску. Холодный маргарин или сливочное масло натереть на крупной терке непосредственно в муку и слегка перемешать. В отдельной миске смешать яйцо, холодный кефир и соль. Перемешать и влить в муку с маргарином. Сначала собрать тесто вилкой, а затем быстро сформировать руками в один ком. Долго вымешивать его не нужно. Завернуть тесто в пищевую пленку и положить в холодильник на 40-60 минут. Тем временем приготовить начинку. Помидоры разрезать, удалить семена и лишний сок. Мякоть нарезать небольшими кубиками, переложить в сито, немного посолить и оставить на 5-10 минут. Затем выложить кусочки на бумажное полотенце и хорошо промокнуть от влаги. Благодаря этому начинка не будет слишком водянистой. В миске смешать творог, греческий йогурт или сметану и два яйца. Добавить сушеный базилик, чеснок и соль по вкусу. Перемешать до однородности, всыпать подготовленные помидоры и еще раз аккуратно перемешать. Формочки для выпечки слегка смазать маслом. Охлажденное тесто тонко раскатать и вырезать кружочки соответствующего размера с помощью формы или стакана. Выложить тесто в формочки, сформировать бортики и проколоть дно вилкой. Наполнить каждый мини-киш творожно-томатной начинкой. В аэрогриле выпекать мини-киши при температуре 175°C примерно 15-20 минут. В духовке готовить при 190-200°C в течение 25-30 минут до аппетитного золотистого цвета. Готовые мини-киши оставить в формах на несколько минут, чтобы они немного остыли. Затем осторожно вынуть и подавать теплыми или уже полностью остывшими.

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