На ужин вместо отбивных и котлет: понадобятся 2 кабачка и 350 г фарша
28 июля 2026 21:04
Кабачки и фарш. Фото: smachnenke.com.ua
Если обычные котлеты уже надоели, приготовьте кабачки с мясной начинкой в золотистом кляре. Блюдо получается сочным, нежным внутри и с аппетитной корочкой снаружи. Такой ужин готовится без сложных ингредиентов и непременно понравится всей семье.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 2 шт.;
- мясной фарш — 350 г;
- лук — 1 шт.;
- укроп — по вкусу;
- соль, черный перец, сухой чеснок — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для кляра:
- яйца — 3 шт.;
- сметана 15% — 150 г;
- вода — 3 ст. л.;
- мука — 3–6 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Фарш смешать с мелко нарезанным луком, укропом, солью, перцем и сухим чесноком.
- Кабачки нарезать вдоль тонкими полосками, немного посолить, оставить на 15 минут, после чего обсушить бумажными полотенцами.
- Для кляра смешать яйца, сметану, воду, соль и перец, постепенно всыпать муку до получения однородной массы средней густоты.
- На половину полоски кабачка выложить тонкий слой фарша, накрыть второй половиной, обмакнуть заготовки в кляр и выложить на разогретую сковороду с растительным маслом.
- Жарьте под крышкой на умеренном огне с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности фарша.
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