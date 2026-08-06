Ua
Главная Вкус Не выбрасывайте перезрелые огурцы: икра на зиму получается вкуснее, чем из кабачков

Не выбрасывайте перезрелые огурцы: икра на зиму получается вкуснее, чем из кабачков

6 августа 2026 14:14
Огуречная икра. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Перезрелые огурцы могут стать основой для одной из самых вкусных зимних заготовок. Такая икра получается нежной, ароматной и настолько аппетитной, что многие ставят ее даже выше классической кабачковой.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • очищенные огурцы — 2,5 кг;
  • помидоры — 500 г;
  • сладкий перец — 500 г;
  • морковь — 500 г;
  • лук — 500 г;
  • чеснок — 10 зубчиков;
  • острый перец — 3 шт.;
  • томатная паста — 6 ст. л.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • уксус 9% — 4 ст. л.;
  • растительное масло — ½ стакана.
Натертые огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать и обжарить на масле до прозрачности.
  2. Добавить натертую морковь, а через несколько минут — нарезанный сладкий перец.
  3. Помидоры измельчить до состояния пюре, влить к овощам и немного потушить.
  4. Очищенные огурцы натереть на крупной терке, добавить в кастрюлю вместе с томатной пастой, солью, сахаром и острым перцем.
  5. Тушить на слабом огне примерно 30 минут, периодически помешивая.
  6. Убрать острый перец, добавить измельченный чеснок и уксус.
  7. Готовить еще 5 минут, после чего разложить горячую икру по стерилизованным банкам и герметично закатать.
  8. Перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.