Не выбрасывайте перезрелые огурцы: икра на зиму получается вкуснее, чем из кабачков

Огуречная икра. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Перезрелые огурцы могут стать основой для одной из самых вкусных зимних заготовок. Такая икра получается нежной, ароматной и настолько аппетитной, что многие ставят ее даже выше классической кабачковой.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

очищенные огурцы — 2,5 кг;

помидоры — 500 г;

сладкий перец — 500 г;

морковь — 500 г;

лук — 500 г;

чеснок — 10 зубчиков;

острый перец — 3 шт.;

томатная паста — 6 ст. л.;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

уксус 9% — 4 ст. л.;

растительное масло — ½ стакана.

Натертые огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Лук мелко нарезать и обжарить на масле до прозрачности. Добавить натертую морковь, а через несколько минут — нарезанный сладкий перец. Помидоры измельчить до состояния пюре, влить к овощам и немного потушить. Очищенные огурцы натереть на крупной терке, добавить в кастрюлю вместе с томатной пастой, солью, сахаром и острым перцем. Тушить на слабом огне примерно 30 минут, периодически помешивая. Убрать острый перец, добавить измельченный чеснок и уксус. Готовить еще 5 минут, после чего разложить горячую икру по стерилизованным банкам и герметично закатать. Перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.