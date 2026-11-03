Тыквенно-картофельные оладьи: необычный рецепт

Тыквенные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Сочетание тыквы и картофеля делает оладьи особенно нежными, а чеснок придает им легкую пикантность. Их можно подавать горячими со сметаной на завтрак, обед или в качестве сытного овощного блюда для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — 700 г;

картофель — 300 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

яйца — 2 шт.;

мука — 4–5 ст. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

сметана — для подачи.

Тертая тыква. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Тыкву и картофель очистить и натереть на мелкой терке. Добавить измельченный лук, посолить и оставить на несколько минут. Лишний сок слить или слегка отжать овощную массу. Добавить измельченный чеснок, яйца, перец и муку. Перемешать до однородности. Выкладывать смесь ложкой на разогретую с маслом сковороду, формируя оладьи. Жарить по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и готовности. Подавать горячими со сметаной.

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