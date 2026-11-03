Тыквенно-картофельные оладьи: необычный рецепт

Оладьи "по-новому": понадобится 700 г тыквы и 300 г картофеля
Ua ru
3 ноября 2026 22:04
Тыквенные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua
Сочетание тыквы и картофеля делает оладьи особенно нежными, а чеснок придает им легкую пикантность. Их можно подавать горячими со сметаной на завтрак, обед или в качестве сытного овощного блюда для всей семьи.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- тыква — 700 г;
- картофель — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 4–5 ст. л.;
- соль и черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- сметана — для подачи.
Способ приготовления
- Тыкву и картофель очистить и натереть на мелкой терке.
- Добавить измельченный лук, посолить и оставить на несколько минут.
- Лишний сок слить или слегка отжать овощную массу.
- Добавить измельченный чеснок, яйца, перец и муку. Перемешать до однородности.
- Выкладывать смесь ложкой на разогретую с маслом сковороду, формируя оладьи.
- Жарить по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и готовности. Подавать горячими со сметаной.
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