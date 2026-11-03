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Главная Вкус Оладьи "по-новому": понадобится 700 г тыквы и 300 г картофеля

Оладьи "по-новому": понадобится 700 г тыквы и 300 г картофеля

Ua ru
3 ноября 2026 22:04
Тыквенно-картофельные оладьи: необычный рецепт
Тыквенные оладьи. Фото: gospodynka.com.ua

Сочетание тыквы и картофеля делает оладьи особенно нежными, а чеснок придает им легкую пикантность. Их можно подавать горячими со сметаной на завтрак, обед или в качестве сытного овощного блюда для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • тыква — 700 г;
  • картофель — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 4–5 ст. л.;
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки;
  • сметана — для подачи.
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Тертая тыква. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Тыкву и картофель очистить и натереть на мелкой терке.
  2. Добавить измельченный лук, посолить и оставить на несколько минут.
  3. Лишний сок слить или слегка отжать овощную массу.
  4. Добавить измельченный чеснок, яйца, перец и муку. Перемешать до однородности.
  5. Выкладывать смесь ложкой на разогретую с маслом сковороду, формируя оладьи.
  6. Жарить по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и готовности. Подавать горячими со сметаной.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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