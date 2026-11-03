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Головна Смак Деруни "по-новому": знадобиться 700 г гарбуза та 300 г картоплі

Деруни "по-новому": знадобиться 700 г гарбуза та 300 г картоплі

Ua ru
3 листопада 2026 22:04
Гарбузово-картопляні деруни: незвичайний рецепт
Гарбузові деруни. Фото: gospodynka.com.ua

Поєднання гарбуза й картоплі робить деруни особливо ніжними, а часник додає легкої пікантності. Їх можна подавати гарячими зі сметаною на сніданок, обід або як ситну овочеву страву для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • гарбуз — 700 г;
  • картопля — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 4–5 ст. л.;
  • сіль і чорний перець — до смаку;
  • олія — для смаження;
  • сметана — для подачі.
рецепт гарбузових дерунів
Тертий гарбуз. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Гарбуз і картоплю очистити та натерти на дрібній тертці.
  2. Додати подрібнену цибулю, посолити й залишити на кілька хвилин.
  3. Зайвий сік злити або злегка відтиснути овочеву масу.
  4. Додати подрібнений часник, яйця, перець і борошно. Перемішати до однорідності.
  5. Викладати суміш ложкою на розігріту з олією сковороду, формуючи деруни.
  6. Смажити по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки та готовності. Подавати гарячими зі сметаною.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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