Гарбузово-картопляні деруни: незвичайний рецепт

Гарбузові деруни. Фото: gospodynka.com.ua

Поєднання гарбуза й картоплі робить деруни особливо ніжними, а часник додає легкої пікантності. Їх можна подавати гарячими зі сметаною на сніданок, обід або як ситну овочеву страву для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — 700 г;

картопля — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2–3 зубчики;

яйця — 2 шт.;

борошно — 4–5 ст. л.;

сіль і чорний перець — до смаку;

олія — для смаження;

сметана — для подачі.

Тертий гарбуз. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Гарбуз і картоплю очистити та натерти на дрібній тертці. Додати подрібнену цибулю, посолити й залишити на кілька хвилин. Зайвий сік злити або злегка відтиснути овочеву масу. Додати подрібнений часник, яйця, перець і борошно. Перемішати до однорідності. Викладати суміш ложкою на розігріту з олією сковороду, формуючи деруни. Смажити по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки та готовності. Подавати гарячими зі сметаною.

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