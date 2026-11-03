Гарбузово-картопляні деруни: незвичайний рецепт

Деруни "по-новому": знадобиться 700 г гарбуза та 300 г картоплі
Ua ru
3 листопада 2026 22:04
Гарбузові деруни. Фото: gospodynka.com.ua
Поєднання гарбуза й картоплі робить деруни особливо ніжними, а часник додає легкої пікантності. Їх можна подавати гарячими зі сметаною на сніданок, обід або як ситну овочеву страву для всієї родини.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — 700 г;
- картопля — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2–3 зубчики;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 4–5 ст. л.;
- сіль і чорний перець — до смаку;
- олія — для смаження;
- сметана — для подачі.
Спосіб приготування
- Гарбуз і картоплю очистити та натерти на дрібній тертці.
- Додати подрібнену цибулю, посолити й залишити на кілька хвилин.
- Зайвий сік злити або злегка відтиснути овочеву масу.
- Додати подрібнений часник, яйця, перець і борошно. Перемішати до однорідності.
- Викладати суміш ложкою на розігріту з олією сковороду, формуючи деруни.
- Смажити по 3–4 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки та готовності. Подавати гарячими зі сметаною.
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