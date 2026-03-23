Отбивные "Особенные" в 100 раз вкуснее обычных: рецепт панировки
Этот рецепт отбивных меняет привычное представление о жареном мясе. Вместо стандартной панировки используется натертый картофель, который создает аппетитную хрустящую корочку и одновременно сохраняет сочность внутри. Готовится все просто и без сложных ингредиентов, но результат — как ресторанное блюдо.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мясо свинина или куриное филе — 2 больших куска;
- картофель — 4-5 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — для обвалки;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Отбить мясо, посолить и поперчить. Картофель натереть на мелкой терке, хорошо промыть от крахмала и тщательно отжать, чтобы он был сухим и держал форму во время жарки.
- Яйцо взбить со щепоткой соли. Обвалять мясо сначала в муке, затем окунуть в яйцо и плотно покрыть натертым картофелем, хорошо прижимая со всех сторон.
- Обжарить на среднем огне в разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон.
- Не переворачивать слишком рано, чтобы образовалась хрустящая "шубка". Подавать горячими.
