Отбивные "Особенные" в 100 раз вкуснее обычных: рецепт панировки

Отбивные "Особенные" в 100 раз вкуснее обычных: рецепт панировки

Дата публикации 23 марта 2026 21:14
Отбивные "Особенные". Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт отбивных меняет привычное представление о жареном мясе. Вместо стандартной панировки используется натертый картофель, который создает аппетитную хрустящую корочку и одновременно сохраняет сочность внутри. Готовится все просто и без сложных ингредиентов, но результат — как ресторанное блюдо.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  1. мясо свинина или куриное филе — 2 больших куска;
  2. картофель — 4-5 шт.;
  3. яйцо — 1 шт.;
  4. мука — для обвалки;
  5. соль — по вкусу;
  6. перец черный молотый — по вкусу;
  7. масло — для жарки.
рецепт відбівних зі свинини або курки
Приготовление отбивных. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Отбить мясо, посолить и поперчить. Картофель натереть на мелкой терке, хорошо промыть от крахмала и тщательно отжать, чтобы он был сухим и держал форму во время жарки.
  2. Яйцо взбить со щепоткой соли. Обвалять мясо сначала в муке, затем окунуть в яйцо и плотно покрыть натертым картофелем, хорошо прижимая со всех сторон.
  3. Обжарить на среднем огне в разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон.
  4. Не переворачивать слишком рано, чтобы образовалась хрустящая "шубка". Подавать горячими.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые пригодятся в приготовлении обеда или ужина

Ароматные куриные ножки в духовке по-новому рецепту – ужин за 30 минут.

Ленивая лазанья на сковороде за 20 минут – рецепт на ужин.

Сочные крученики из куриного филе – рецепт вкусного ужина.

Сочные котлеты из крабовых палочек – новый рецепт, который всех покорил.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
