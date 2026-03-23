Отбивные "Особенные" в 100 раз вкуснее обычных: рецепт панировки

Отбивные "Особенные".

Этот рецепт отбивных меняет привычное представление о жареном мясе. Вместо стандартной панировки используется натертый картофель, который создает аппетитную хрустящую корочку и одновременно сохраняет сочность внутри. Готовится все просто и без сложных ингредиентов, но результат — как ресторанное блюдо.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

мясо свинина или куриное филе — 2 больших куска; картофель — 4-5 шт.; яйцо — 1 шт.; мука — для обвалки; соль — по вкусу; перец черный молотый — по вкусу; масло — для жарки.

Приготовление отбивных. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Отбить мясо, посолить и поперчить. Картофель натереть на мелкой терке, хорошо промыть от крахмала и тщательно отжать, чтобы он был сухим и держал форму во время жарки. Яйцо взбить со щепоткой соли. Обвалять мясо сначала в муке, затем окунуть в яйцо и плотно покрыть натертым картофелем, хорошо прижимая со всех сторон. Обжарить на среднем огне в разогретом масле до румяной корочки с обеих сторон. Не переворачивать слишком рано, чтобы образовалась хрустящая "шубка". Подавать горячими.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые пригодятся в приготовлении обеда или ужина

