Відбивні "Особливі" в 100 разів смачніші за звичайні: рецепт паніровки
Цей рецепт відбивних змінює звичне уявлення про смажене м’ясо. Замість стандартної паніровки використовується натерта картопля, яка створює апетитну хрустку скоринку і водночас зберігає соковитість усередині. Готується все просто і без складних інгредієнтів, але результат — як ресторанна страва.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- м’ясо свинина або куряче філе — 2 великі шматки;
- картопля — 4–5 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — для обвалювання;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Відбити м’ясо, посолити та поперчити. Картоплю натерти на дрібній тертці, добре промити від крохмалю та ретельно відтиснути, щоб вона була сухою і тримала форму під час смаження.
- Яйце збити з дрібкою солі. Обваляти м’ясо спочатку в борошні, потім занурити в яйце і щільно покрити натертою картоплею, добре притискаючи з усіх боків.
- Обсмажити на середньому вогні в розігрітій олії до рум’яної скоринки з обох сторін.
- Не перевертати занадто рано, щоб утворилася хрустка "шубка". Подавати гарячими.
