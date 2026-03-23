Відбивні "Особливі" в 100 разів смачніші за звичайні: рецепт паніровки

Відбивні "Особливі" в 100 разів смачніші за звичайні: рецепт паніровки

Дата публікації: 23 березня 2026 21:14
Відбивні Особливі в 100 разів смачніші за звичайні: рецепт паніровки
Відбивні "Особливі". Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт відбивних змінює звичне уявлення про смажене м’ясо. Замість стандартної паніровки використовується натерта картопля, яка створює апетитну хрустку скоринку і водночас зберігає соковитість усередині. Готується все просто і без складних інгредієнтів, але результат — як ресторанна страва.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  1. м’ясо свинина або куряче філе — 2 великі шматки;
  2. картопля — 4–5 шт.;
  3. яйце — 1 шт.;
  4. борошно — для обвалювання;
  5. сіль — за смаком;
  6. перець чорний мелений — за смаком;
  7. олія — для смаження.
рецепт відбівних зі свинини або курки
Приготування відбивних. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Відбити м’ясо, посолити та поперчити. Картоплю натерти на дрібній тертці, добре промити від крохмалю та ретельно відтиснути, щоб вона була сухою і тримала форму під час смаження.
  2. Яйце збити з дрібкою солі. Обваляти м’ясо спочатку в борошні, потім занурити в яйце і щільно покрити натертою картоплею, добре притискаючи з усіх боків.
  3. Обсмажити на середньому вогні в розігрітій олії до рум’яної скоринки з обох сторін.
  4. Не перевертати занадто рано, щоб утворилася хрустка "шубка". Подавати гарячими.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
