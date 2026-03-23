Відбивні "Особливі" в 100 разів смачніші за звичайні: рецепт паніровки

Відбивні "Особливі". Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт відбивних змінює звичне уявлення про смажене м’ясо. Замість стандартної паніровки використовується натерта картопля, яка створює апетитну хрустку скоринку і водночас зберігає соковитість усередині. Готується все просто і без складних інгредієнтів, але результат — як ресторанна страва.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

м’ясо свинина або куряче філе — 2 великі шматки; картопля — 4–5 шт.; яйце — 1 шт.; борошно — для обвалювання; сіль — за смаком; перець чорний мелений — за смаком; олія — для смаження.

Приготування відбивних. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Відбити м’ясо, посолити та поперчити. Картоплю натерти на дрібній тертці, добре промити від крохмалю та ретельно відтиснути, щоб вона була сухою і тримала форму під час смаження. Яйце збити з дрібкою солі. Обваляти м’ясо спочатку в борошні, потім занурити в яйце і щільно покрити натертою картоплею, добре притискаючи з усіх боків. Обсмажити на середньому вогні в розігрітій олії до рум’яної скоринки з обох сторін. Не перевертати занадто рано, щоб утворилася хрустка "шубка". Подавати гарячими.

