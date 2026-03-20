Святкове гаряче №1: рецепт цікавіше за м’ясо по-французьки

Котлети з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва — справжня альтернатива класичному м’ясу по-французьки, але ще більш насичена та цікава за смаком. Соковите м’ясо поєднується з грибами, маринованими огірками та ніжним картопляним пюре, а зверху все покриває апетитна сирна скоринка. Готується не складно, але виглядає дуже ефектно на святковому столі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

свинина — 1100 г;

картопля — 800 г;

сіль — 1 ч. л.;

приправа до м’яса — 1 ч. л.;

часник сушений — 1 ч. л.;

чорний перець — 0,5 ч. л.;

шампіньйони — 400 г;

цибуля — 2 шт.;

мариновані огірки — 3 шт.;

вершкове масло — 25 г;

яйця — 2 шт.;

кукурудзяна мука — для обвалювання;

сир твердий — 180 г;

сметана — 6 ст. л.;

майонез — 3 ст. л.

Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю відварити та зробити пюре з вершковим маслом. М’ясо нарізати, відбити, змішати зі спеціями, яйцями та обваляти в кукурудзяній муці. Викласти на деко. Зверху викласти шар огірків, цибулі та обсмажених грибів, потім картопляне пюре. Посипати сиром і полити сумішшю сметани та майонезу. Запікати при 180°C 35–40 хвилин до рум’яної скоринки.

