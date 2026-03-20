Святкове "гаряче" №1: рецепт цікавіший за м'ясо по-французьки

Святкове "гаряче" №1: рецепт цікавіший за м’ясо по-французьки

Дата публікації: 20 березня 2026 21:04
Святкове гаряче №1: рецепт цікавіше за м'ясо по-французьки
Котлети з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва — справжня альтернатива класичному м’ясу по-французьки, але ще більш насичена та цікава за смаком. Соковите м’ясо поєднується з грибами, маринованими огірками та ніжним картопляним пюре, а зверху все покриває апетитна сирна скоринка. Готується не складно, але виглядає дуже ефектно на святковому столі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свинина — 1100 г;
  • картопля — 800 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • приправа до м’яса — 1 ч. л.;
  • часник сушений — 1 ч. л.;
  • чорний перець — 0,5 ч. л.;
  • шампіньйони — 400 г;
  • цибуля — 2 шт.;
  • мариновані огірки — 3 шт.;
  • вершкове масло — 25 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • кукурудзяна мука — для обвалювання;
  • сир твердий — 180 г;
  • сметана — 6 ст. л.;
  • майонез — 3 ст. л.
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити та зробити пюре з вершковим маслом. 
  2. М’ясо нарізати, відбити, змішати зі спеціями, яйцями та обваляти в кукурудзяній муці. Викласти на деко.
  3. Зверху викласти шар огірків, цибулі та обсмажених грибів, потім картопляне пюре. 
  4. Посипати сиром і полити сумішшю сметани та майонезу.
  5. Запікати при 180°C 35–40 хвилин до рум’яної скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
