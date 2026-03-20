Святкове гаряче №1: рецепт цікавіше за м’ясо по-французьки

Святкове "гаряче" №1: рецепт цікавіший за м’ясо по-французьки
Ця страва — справжня альтернатива класичному м’ясу по-французьки, але ще більш насичена та цікава за смаком. Соковите м’ясо поєднується з грибами, маринованими огірками та ніжним картопляним пюре, а зверху все покриває апетитна сирна скоринка. Готується не складно, але виглядає дуже ефектно на святковому столі.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свинина — 1100 г;
- картопля — 800 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- приправа до м’яса — 1 ч. л.;
- часник сушений — 1 ч. л.;
- чорний перець — 0,5 ч. л.;
- шампіньйони — 400 г;
- цибуля — 2 шт.;
- мариновані огірки — 3 шт.;
- вершкове масло — 25 г;
- яйця — 2 шт.;
- кукурудзяна мука — для обвалювання;
- сир твердий — 180 г;
- сметана — 6 ст. л.;
- майонез — 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Картоплю відварити та зробити пюре з вершковим маслом.
- М’ясо нарізати, відбити, змішати зі спеціями, яйцями та обваляти в кукурудзяній муці. Викласти на деко.
- Зверху викласти шар огірків, цибулі та обсмажених грибів, потім картопляне пюре.
- Посипати сиром і полити сумішшю сметани та майонезу.
- Запікати при 180°C 35–40 хвилин до рум’яної скоринки.
