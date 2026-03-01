Вечеря Лінива дружина — швидкий рецепт з фото та покроковим приготуванням

Вечеря "Лінива дружина" — знадобиться 500 фаршу та макарони
Вечеря "Лінива дружина" — це простий і швидкий рецепт для ситного домашнього вечора. Макарони просочуються соком фаршу і помідорів, стають ніжними та не злиплими, а рум’яна скоринка з сиру додає апетитності. Страва готується легко, економить час і завжди подобається всім.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- макарони — 1/2 упаковки;
- фарш (курячий) — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- помідори — 3 шт.;
- сир — 100 г;
- сіль, перець — за смаком;
- вода — 1/2 склянки.
Спосіб приготування
Дрібно нарізати цибулю. Помідори нарізати невеликими шматочками. Висипати макарони у форму для запікання, трохи присолити.
Викласти помідори рівномірним шаром, злегка присолити. Далі розподілити фарш, приправити сіллю та перцем за смаком.
Зверху викласти цибулю, влити воду або м’ясний бульйон. Накрити фольгою та запікати у розігрітій духовці при 180 °C протягом 30 хвилин.
Вийняти форму, посипати натертим сиром і повернути у духовку ще на 10 хвилин до утворення рум’яної скоринки. Подавати гарячим. Макарони виходять соковитими та ніжними завдяки фаршу і помідорам, не злипаються і мають насичений смак.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів, які стануть в нагоді в приготуванні обіду чи вечері
Ароматні курячі ніжки в духовці по-новому рецепту — вечеря за 30 хвилин.
Лінива лазанья на сковорідці за 20 хвилин — рецепт на вечерю.
Соковиті крученики з курячого філе — рецепт смачної вечері.
Соковиті котлети з крабових паличок — новий рецепт, який всіх підкорив.
Шашлички зі скумбрії в маринаді в духовці — рецепт на вечерю.
Проста вечеря в духовці за 30 хвилин — знадобиться 600 г курки.
Лінива вечеря в духовці за 30 хвилин — не рецепт, а золото.
Читайте Новини.LIVE!