Головна Смак Вечеря "Лінива дружина" — знадобиться 500 фаршу та макарони

Вечеря "Лінива дружина" — знадобиться 500 фаршу та макарони

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 21:04
Вечеря Лінива дружина — швидкий рецепт з фото та покроковим приготуванням
Вечеря "Лінива дружина". Колаж: Новини.LIVE. Фото: smachnenke.com.ua

Вечеря "Лінива дружина" — це простий і швидкий рецепт для ситного домашнього вечора. Макарони просочуються соком фаршу і помідорів, стають ніжними та не злиплими, а рум’яна скоринка з сиру додає апетитності. Страва готується легко, економить час і завжди подобається всім.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • макарони — 1/2 упаковки;
  • фарш (курячий) — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • помідори — 3 шт.;
  • сир — 100 г;
  • сіль, перець — за смаком;
  • вода — 1/2 склянки.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати цибулю. Помідори нарізати невеликими шматочками. Висипати макарони у форму для запікання, трохи присолити.

що приготувати на вечерю
Макарони та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти помідори рівномірним шаром, злегка присолити. Далі розподілити фарш, приправити сіллю та перцем за смаком.

рецепт вечері з фаршем та макаронами
Помідори та фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Зверху викласти цибулю, влити воду або м’ясний бульйон. Накрити фольгою та запікати у розігрітій духовці при 180 °C протягом 30 хвилин.

смачна запіканка з фаршем та макаронами
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Вийняти форму, посипати натертим сиром і повернути у духовку ще на 10 хвилин до утворення рум’яної скоринки. Подавати гарячим. Макарони виходять соковитими та ніжними завдяки фаршу і помідорам, не злипаються і мають насичений смак.

м'ясо Вечеря рецепт запіканки курка м'ясний фарш
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
