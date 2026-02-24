Три прості рецепти на кожен день — що приготувати швидко і смачно

Коли не знаєте,що приготувати — 3 рецепти страв, які виручають
Коли бракує ідей для обіду чи вечері, на допомогу приходять перевірені домашні рецепти. Простий набір продуктів, знайомі смаки та нескладне приготування роблять ці страви універсальними. Палюшки з капустою, соковиті котлети з рисом і макарони з рибою — варіанти, які завжди виручають і подобаються всій родині.
Страва 1: Картопляні палюшки з тушкованою капустою
Вам знадобиться:
- капуста — 1 кг;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- олія — 2 ст. л.;
- цукор — 0,5 ч. л.
Для палюшок:
- картопля — 0,5 кг;
- яйце — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- борошно пшеничне — 180–200 г;
Спосіб приготування
Капусту нашаткувати, моркву натерти, цибулю дрібно нарізати. Обсмажити овочі на олії до м’якості, додати цукор і перемішати.
Картоплю відварити до готовності, охолодити та потовкти. Додати яйце, сіль і борошно. Замісити м’яке тісто та одразу формувати палюшки. Обваляти їх у борошні та відварити в киплячій воді приблизно 40 секунд після закипання.
Готові палюшки змішати з тушкованою капустою. За бажанням подати зі сметаною.
Страва 2: Котлети в соусі з рисом на гарнір
Вам знадобиться:
- фарш — 650 г;
- часник — 1 зубчик;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець чорний — за смаком;
- молоко — 70 мл;
- манка — 2–3 ст. л.
Для соусу:
- масло вершкове — 50 г;
- борошно — 1–2 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- молоко — 200 мл.
Для гарніру:
- рис — 350 г;
- вода — 450 мл.;
- масло вершкове — 50 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
До фаршу додати подрібнені цибулю, моркву й часник, сіль, перець, молоко та манку. Перемішати та сформувати котлети. Обсмажити їх до рум’яної скоринки.
Для соусу розтопити масло, додати борошно, прогріти, влити молоко, додати спеції та соєвий соус. Проварити до загустіння та викласти в соус обсмажені котлети.
Рис промити, залити водою, додати сіль, куркуму та вершкове масло. Варити до готовності. Подавати котлети разом із рисом та соусом.
Страва 3: Макарони з хеком у томатній підливі
Вам знадобиться:
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- хек — 2 шт.;
- олія — 2–3 ст. л.;
- томатне пюре — 200 г;
- макарони — 350 г;
- зелень — за смаком;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком.
Спосіб приготування
Хек нарізати порційними шматками та обсмажити на олії. Додати подрібнені цибулю й моркву, готувати до м’якості.
Додати томатне пюре, приправити сіллю та перцем і протушити до утворення ароматної підливи.
Макарони відварити окремо до готовності та змішати з рибною підливою. Перед подачею посипати зеленню.
