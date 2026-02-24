Відео
Головна Смак Коли не знаєте,що приготувати — 3 рецепти страв, які виручають

Коли не знаєте,що приготувати — 3 рецепти страв, які виручають

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 22:04
Три прості рецепти на кожен день — що приготувати швидко і смачно
Страви на вечерю. Колаж: Новини.LIVE. Фото: кадр з відео

Коли бракує ідей для обіду чи вечері, на допомогу приходять перевірені домашні рецепти. Простий набір продуктів, знайомі смаки та нескладне приготування роблять ці страви універсальними. Палюшки з капустою, соковиті котлети з рисом і макарони з рибою — варіанти, які завжди виручають і подобаються всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Kateryna Tarasenko, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

 

Страва 1: Картопляні палюшки з тушкованою капустою

Вам знадобиться:

  • капуста — 1 кг;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • цукор — 0,5 ч. л.

Для палюшок:

  • картопля — 0,5 кг;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • борошно пшеничне — 180–200 г;

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати, моркву натерти, цибулю дрібно нарізати. Обсмажити овочі на олії до м’якості, додати цукор і перемішати.

як приготувати палюшки
Картопля та борошно. Фото: кадр з відео

Картоплю відварити до готовності, охолодити та потовкти. Додати яйце, сіль і борошно. Замісити м’яке тісто та одразу формувати палюшки. Обваляти їх у борошні та відварити в киплячій воді приблизно 40 секунд після закипання.

рецепт палюшок
Картопляні палюшки. Фото: кадр з відео

Готові палюшки змішати з тушкованою капустою. За бажанням подати зі сметаною.

Страва 2: Котлети в соусі з рисом на гарнір

Вам знадобиться:

  • фарш — 650 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • перець чорний — за смаком;
  • молоко — 70 мл;
  • манка — 2–3 ст. л.

Для соусу:

  • масло вершкове — 50 г;
  • борошно — 1–2 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • молоко — 200 мл.

Для гарніру:

  • рис — 350 г;
  • вода — 450 мл.;
  • масло вершкове — 50 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

До фаршу додати подрібнені цибулю, моркву й часник, сіль, перець, молоко та манку. Перемішати та сформувати котлети. Обсмажити їх до рум’яної скоринки.

що приготувати на вечерю
Смажені котлети. Фото: кадр з відео

Для соусу розтопити масло, додати борошно, прогріти, влити молоко, додати спеції та соєвий соус. Проварити до загустіння та викласти в соус обсмажені котлети.

смачні котлети з рисом
Котлети в соусі. Фото: кадр з відео

Рис промити, залити водою, додати сіль, куркуму та вершкове масло. Варити до готовності. Подавати котлети разом із рисом та соусом.

Страва 3: Макарони з хеком у томатній підливі

Вам знадобиться:

  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • хек — 2 шт.;
  • олія — 2–3 ст. л.;
  • томатне пюре — 200 г;
  • макарони — 350 г;
  • зелень — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком.

Спосіб приготування

Хек нарізати порційними шматками та обсмажити на олії. Додати подрібнені цибулю й моркву, готувати до м’якості.

рецепт смачного хека
Цибуля, морква та хек. Фото: кадр з відео

Додати томатне пюре, приправити сіллю та перцем і протушити до утворення ароматної підливи.

смачний рецепт з хеком та макаронами
Хек та макарони. Фото: кадр з відео

Макарони відварити окремо до готовності та змішати з рибною підливою. Перед подачею посипати зеленню.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
