Три прості рецепти на кожен день — що приготувати швидко і смачно

Коли бракує ідей для обіду чи вечері, на допомогу приходять перевірені домашні рецепти. Простий набір продуктів, знайомі смаки та нескладне приготування роблять ці страви універсальними. Палюшки з капустою, соковиті котлети з рисом і макарони з рибою — варіанти, які завжди виручають і подобаються всій родині.

Страва 1: Картопляні палюшки з тушкованою капустою

Вам знадобиться:

капуста — 1 кг;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

олія — 2 ст. л.;

цукор — 0,5 ч. л.

Для палюшок:

картопля — 0,5 кг;

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

борошно пшеничне — 180–200 г;

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати, моркву натерти, цибулю дрібно нарізати. Обсмажити овочі на олії до м’якості, додати цукор і перемішати.

Картопля та борошно. Фото: кадр з відео

Картоплю відварити до готовності, охолодити та потовкти. Додати яйце, сіль і борошно. Замісити м’яке тісто та одразу формувати палюшки. Обваляти їх у борошні та відварити в киплячій воді приблизно 40 секунд після закипання.

Картопляні палюшки. Фото: кадр з відео

Готові палюшки змішати з тушкованою капустою. За бажанням подати зі сметаною.

Страва 2: Котлети в соусі з рисом на гарнір

Вам знадобиться:

фарш — 650 г;

часник — 1 зубчик;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний — за смаком;

молоко — 70 мл;

манка — 2–3 ст. л.

Для соусу:

масло вершкове — 50 г;

борошно — 1–2 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

соєвий соус — 1 ст. л.;

молоко — 200 мл.

Для гарніру:

рис — 350 г;

вода — 450 мл.;

масло вершкове — 50 г;

сіль — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

До фаршу додати подрібнені цибулю, моркву й часник, сіль, перець, молоко та манку. Перемішати та сформувати котлети. Обсмажити їх до рум’яної скоринки.

Смажені котлети. Фото: кадр з відео

Для соусу розтопити масло, додати борошно, прогріти, влити молоко, додати спеції та соєвий соус. Проварити до загустіння та викласти в соус обсмажені котлети.

Котлети в соусі. Фото: кадр з відео

Рис промити, залити водою, додати сіль, куркуму та вершкове масло. Варити до готовності. Подавати котлети разом із рисом та соусом.

Страва 3: Макарони з хеком у томатній підливі

Вам знадобиться:

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

хек — 2 шт.;

олія — 2–3 ст. л.;

томатне пюре — 200 г;

макарони — 350 г;

зелень — за смаком;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Спосіб приготування

Хек нарізати порційними шматками та обсмажити на олії. Додати подрібнені цибулю й моркву, готувати до м’якості.

Цибуля, морква та хек. Фото: кадр з відео

Додати томатне пюре, приправити сіллю та перцем і протушити до утворення ароматної підливи.

Хек та макарони. Фото: кадр з відео

Макарони відварити окремо до готовності та змішати з рибною підливою. Перед подачею посипати зеленню.

