Три простых рецепта на каждый день — когда нужно приготовить быстро и вкусно

Когда не хватает идей для обеда или ужина, на помощь приходят проверенные домашние рецепты. Простой набор продуктов и несложное приготовление делают эти блюда универсальными. Палюшки с капустой, сочные котлеты с рисом и макароны с рыбой — варианты, которые всегда выручают.

Блюдо 1: Картофельные палюшки с тушеной капустой

Вам понадобится:

капуста — 1 кг;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

масло — 2 ст. л.;

сахар — 0,5 ч. л.

Для палюшек:

картофель — 0,5 кг;

яйцо — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

мука пшеничная — 180-200 г;

Способ приготовления

Капусту нашинковать, морковь натереть, лук мелко нарезать. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости, добавить сахар и перемешать.

Картофель и мука. Фото: кадр из видео

Картофель отварить до готовности, охладить и растолочь. Добавить яйцо, соль и муку. Замесить мягкое тесто и сразу сформировать палюшки. Обвалять их в муке и отварить в кипящей воде примерно 40 секунд после закипания.

Картофельные палюшки. Фото: кадр из видео

Готовые палюшки смешать с тушеной капустой. По желанию подать со сметаной.

Блюдо 2: Котлеты в соусе с рисом на гарнир

Вам понадобится:

фарш — 650 г;

чеснок — 1 зубчик;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

перец черный — по вкусу;

молоко — 70 мл.;

манка — 2-3 ст. л.

Для соуса:

масло сливочное — 50 г;

мука — 1-2 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

соевый соус — 1 ст. л.;

молоко — 200 мл.

Для гарнира:

рис — 350 г;

вода — 450 мл.;

масло сливочное — 50 г;

соль — 1 ч. л.;

куркума — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

К фаршу добавить измельченные лук, морковь и чеснок, соль, перец, молоко и манку. Перемешать и сформировать котлеты. Обжарить их до румяной корочки.

Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

Для соуса растопить масло, добавить муку, прогреть, влить молоко, добавить специи и соевый соус. Проварить до загустения и выложить в соус обжаренные котлеты.

Котлеты в соусе. Фото: кадр из видео

Рис промыть, залить водой, добавить соль, куркуму и сливочное масло. Варить до готовности. Подавать котлеты вместе с рисом и соусом.

Блюдо 3: Макароны с хеком в томатной подливе

Вам понадобится:

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

хек — 2 шт.;

масло — 2-3 ст. л.;

томатное пюре — 200 г;

макароны — 350 г;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Способ приготовления

Хек нарезать порционными кусками и обжарить на растительном масле. Добавить измельченные лук и морковь, готовить до мягкости.

Лук, морковь и хек. Фото: кадр из видео

Добавить томатное пюре, приправить солью и перцем и протушить до образования ароматной подливы.

Хек и макароны. Фото: кадр из видео

Макароны отварить отдельно до готовности и смешать с рыбной подливой. Перед подачей посыпать зеленью.

