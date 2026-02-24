Три простых рецепта на каждый день — когда нужно приготовить быстро и вкусно

Когда не знаете, что приготовить — 3 простых рецепта для ужина
Когда не хватает идей для обеда или ужина, на помощь приходят проверенные домашние рецепты. Простой набор продуктов и несложное приготовление делают эти блюда универсальными. Палюшки с капустой, сочные котлеты с рисом и макароны с рыбой — варианты, которые всегда выручают.
Блюдо 1: Картофельные палюшки с тушеной капустой
Вам понадобится:
- капуста — 1 кг;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- масло — 2 ст. л.;
- сахар — 0,5 ч. л.
Для палюшек:
- картофель — 0,5 кг;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- мука пшеничная — 180-200 г;
Способ приготовления
Капусту нашинковать, морковь натереть, лук мелко нарезать. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости, добавить сахар и перемешать.
Картофель отварить до готовности, охладить и растолочь. Добавить яйцо, соль и муку. Замесить мягкое тесто и сразу сформировать палюшки. Обвалять их в муке и отварить в кипящей воде примерно 40 секунд после закипания.
Готовые палюшки смешать с тушеной капустой. По желанию подать со сметаной.
Блюдо 2: Котлеты в соусе с рисом на гарнир
Вам понадобится:
- фарш — 650 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- перец черный — по вкусу;
- молоко — 70 мл.;
- манка — 2-3 ст. л.
Для соуса:
- масло сливочное — 50 г;
- мука — 1-2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- молоко — 200 мл.
Для гарнира:
- рис — 350 г;
- вода — 450 мл.;
- масло сливочное — 50 г;
- соль — 1 ч. л.;
- куркума — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
К фаршу добавить измельченные лук, морковь и чеснок, соль, перец, молоко и манку. Перемешать и сформировать котлеты. Обжарить их до румяной корочки.
Для соуса растопить масло, добавить муку, прогреть, влить молоко, добавить специи и соевый соус. Проварить до загустения и выложить в соус обжаренные котлеты.
Рис промыть, залить водой, добавить соль, куркуму и сливочное масло. Варить до готовности. Подавать котлеты вместе с рисом и соусом.
Блюдо 3: Макароны с хеком в томатной подливе
Вам понадобится:
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- хек — 2 шт.;
- масло — 2-3 ст. л.;
- томатное пюре — 200 г;
- макароны — 350 г;
- зелень — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
Хек нарезать порционными кусками и обжарить на растительном масле. Добавить измельченные лук и морковь, готовить до мягкости.
Добавить томатное пюре, приправить солью и перцем и протушить до образования ароматной подливы.
Макароны отварить отдельно до готовности и смешать с рыбной подливой. Перед подачей посыпать зеленью.
