Україна
Когда не знаете, что приготовить — 3 простых рецепта для ужина

Когда не знаете, что приготовить — 3 простых рецепта для ужина

Дата публикации 24 февраля 2026 22:04
Три простых рецепта на каждый день — когда нужно приготовить быстро и вкусно
Блюда на ужин. Коллаж: Новини.LIVE. Фото: кадр из видео

Когда не хватает идей для обеда или ужина, на помощь приходят проверенные домашние рецепты. Простой набор продуктов и несложное приготовление делают эти блюда универсальными. Палюшки с капустой, сочные котлеты с рисом и макароны с рыбой — варианты, которые всегда выручают.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Kateryna Tarasenko, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

 

Блюдо 1: Картофельные палюшки с тушеной капустой

Вам понадобится:

  • капуста — 1 кг;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • сахар — 0,5 ч. л.

Для палюшек:

  • картофель — 0,5 кг;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • мука пшеничная — 180-200 г;

Способ приготовления

Капусту нашинковать, морковь натереть, лук мелко нарезать. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости, добавить сахар и перемешать.

як приготувати палюшки
Картофель и мука. Фото: кадр из видео

Картофель отварить до готовности, охладить и растолочь. Добавить яйцо, соль и муку. Замесить мягкое тесто и сразу сформировать палюшки. Обвалять их в муке и отварить в кипящей воде примерно 40 секунд после закипания.

рецепт палюшок
Картофельные палюшки. Фото: кадр из видео

Готовые палюшки смешать с тушеной капустой. По желанию подать со сметаной.

Блюдо 2: Котлеты в соусе с рисом на гарнир

Вам понадобится:

  • фарш — 650 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец черный — по вкусу;
  • молоко — 70 мл.;
  • манка — 2-3 ст. л.

Для соуса:

  • масло сливочное — 50 г;
  • мука — 1-2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • молоко — 200 мл.

Для гарнира:

  • рис — 350 г;
  • вода — 450 мл.;
  • масло сливочное — 50 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • куркума — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

К фаршу добавить измельченные лук, морковь и чеснок, соль, перец, молоко и манку. Перемешать и сформировать котлеты. Обжарить их до румяной корочки.

що приготувати на вечерю
Жареные котлеты. Фото: кадр из видео

Для соуса растопить масло, добавить муку, прогреть, влить молоко, добавить специи и соевый соус. Проварить до загустения и выложить в соус обжаренные котлеты.

смачні котлети з рисом
Котлеты в соусе. Фото: кадр из видео

Рис промыть, залить водой, добавить соль, куркуму и сливочное масло. Варить до готовности. Подавать котлеты вместе с рисом и соусом.

Блюдо 3: Макароны с хеком в томатной подливе

Вам понадобится:

  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • хек — 2 шт.;
  • масло — 2-3 ст. л.;
  • томатное пюре — 200 г;
  • макароны — 350 г;
  • зелень — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Способ приготовления

Хек нарезать порционными кусками и обжарить на растительном масле. Добавить измельченные лук и морковь, готовить до мягкости.

рецепт смачного хека
Лук, морковь и хек. Фото: кадр из видео

Добавить томатное пюре, приправить солью и перцем и протушить до образования ароматной подливы.

смачний рецепт з хеком та макаронами
Хек и макароны. Фото: кадр из видео

Макароны отварить отдельно до готовности и смешать с рыбной подливой. Перед подачей посыпать зеленью.

Ужин картошка рецепт котлеты хек
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
