Україна
Найкраща лінива лазанья — італійський рецепт на вечерю

Найкраща лінива лазанья — італійський рецепт на вечерю

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 21:04
Лінива лазанья з макаронів і фаршу — простий рецепт приготування з фото для ситної вечері
Лінива лазанья. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smakuiemo.com.ua

Лінива лазанья з макаронів і фаршу — це вдале поєднання насиченої м’ясної начинки, ніжного вершкового соусу та рум’яної сирної скоринки. Страва готується значно простіше за класичну версію, але зберігає знайомий італійський характер смаку.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • твердий сир — 200 г;
  • макарони — 250 г;
  • фарш — 500 г;
  • молоко — 450 мл.;
  • томатна паста — 4 ст. л.;
  • вершкове масло — 60 г;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • мускатний горіх — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком.

Спосім приготування 

Довести воду до кипіння, посолити, всипати макарони та варити 8–10 хвилин до стану аль денте. Злити воду та залишити макарони остигати.

рецепт лінивої лазаньї з макаронів і фаршу
Приготування соусу. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти сковороду, викласти фарш і обсмажити на середньому вогні 10–12 хвилин до рум’яності, розбиваючи грудочки. Додати томатну пасту, сіль і перець, перемішати та тушити ще близько 5 хвилин до насиченого смаку.

простий рецепт лінивої лазаньї з макаронів і фаршу
Макарони в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Розтопити вершкове масло в окремій сковороді, всипати борошно та прогріти 1–2 хвилини до кремової консистенції. Поступово влити молоко, постійно помішувати, щоб уникнути грудочок, і варити 5–7 хвилин до загустіння. Додати сіль, перець і дрібку мускатного горіха.

лінива лазанья з макаронів і фаршу
Фарш та соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Змішати макарони з частиною соусу до рівномірного покриття. Викласти у форму для запікання шар макаронів, зверху розподілити фарш, полити рештою соусу та посипати тертим сиром.

смачна лінива лазанья з макаронів і фаршу
Тертий сир. Фото: smakuiemo.com.ua

Запікати у розігрітій до 160 °C духовці приблизно 25 хвилин до утворення рум’яної скоринки. Вийняти з духовки та залишити на 5–10 хвилин перед подачею, щоб страва краще тримала форму.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
