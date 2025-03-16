Смачна та ситна страва італійська лазанья — детальний рецепт с фото

Класична італійська лазанья за рецептом подруги-заробітчанки
Ароматна, соковита та неймовірно ситна італійська лазанья — страва, яка стане улюбленою на вашому столі. Готуємо за класичним рецептом із правильним поєднанням соусів та сиру.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- листя лазаньї — 8 шт.;
- сир твердий — 300 г.
Соус Болоньєзе:
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- селера — 1 шт.;
- фарш — 500 г;
- томатна паста — 2 ст. л. (або помідори — 250-300 г);
- олія — 3-4 ст. л.;
- вода — 500 мл;
- сіль, чорний перець — на смак;
- лавровий листок — 1 шт.
Соус бешамель:
- молоко – 900 мл;
- вершкове масло – 50 г;
- олія – 2 ст. л.;
- борошно – 50 г (2 ст. л.);
- сіль, чорний перець, мускатний горіх — на смак.
Спосіб приготування
Моркву, цибулю та селеру нарізати дрібними кубиками. Розігріти сковороду з олією, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та селеру. Продовжити обсмажувати ще 1–2 хвилини.
Додати фарш, добре розбити лопаткою, щоб не було великих шматків. Готувати 5–7 хвилин, потім додати томатну пасту або подрібнені помідори, сіль, чорний перець, лавровий лист.
Влити 500 мл води, зменшити вогонь до мінімального, накрити кришкою та тушкувати 1–1,5 години до випаровування зайвої рідини.
Паралельно приготувати соус бешамель. Молоко підігріти до 80 °C, не доводячи до кипіння. У каструлі розтопити вершкове масло з олією, додати борошно та обсмажити 1 хвилину, постійно помішуючи.
Тонкою цівкою вливати молоко, помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Коли маса загусне, додати сіль, чорний перець і мускатний горіх. Проварити ще 1–2 хвилини та зняти з вогню. Твердий сир натерти на великій тертці.
На дно форми викласти трохи соусу бешамель, зверху покласти листи лазаньї, м’ясний соус, знову бешамель і трохи тертого сиру. Повторити шари ще 3 рази. Останній шар має складатися з соусу бешамель та великої кількості сиру. Форму залишити на 5–10 хвилин при кімнатній температурі, щоб лазанья трохи просочилася.
Випікати при 200 °C протягом 30 хвилин, доки сир не розплавиться та не зарум’яниться. Дати страві постояти 10 хвилин, потім розрізати на порційні шматочки.
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