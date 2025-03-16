Смачна та ситна страва італійська лазанья — детальний рецепт с фото

Класична італійська лазанья. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматна, соковита та неймовірно ситна італійська лазанья — страва, яка стане улюбленою на вашому столі. Готуємо за класичним рецептом із правильним поєднанням соусів та сиру.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

листя лазаньї — 8 шт.;

сир твердий — 300 г.

Соус Болоньєзе:

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

селера — 1 шт.;

фарш — 500 г;

томатна паста — 2 ст. л. (або помідори — 250-300 г);

олія — 3-4 ст. л.;

вода — 500 мл;

сіль, чорний перець — на смак;

лавровий листок — 1 шт.

Соус бешамель:

молоко – 900 мл;

вершкове масло – 50 г;

олія – 2 ст. л.;

борошно – 50 г (2 ст. л.);

сіль, чорний перець, мускатний горіх — на смак.

Спосіб приготування

Моркву, цибулю та селеру нарізати дрібними кубиками. Розігріти сковороду з олією, обсмажити цибулю до прозорості, додати моркву та селеру. Продовжити обсмажувати ще 1–2 хвилини.

Цибуля та морква. Фото: smachnenke.com.ua

Додати фарш, добре розбити лопаткою, щоб не було великих шматків. Готувати 5–7 хвилин, потім додати томатну пасту або подрібнені помідори, сіль, чорний перець, лавровий лист.

Фарш та томатна паста. Фото: smachnenke.com.ua

Влити 500 мл води, зменшити вогонь до мінімального, накрити кришкою та тушкувати 1–1,5 години до випаровування зайвої рідини.

Соус бешамель. Фото: smachnenke.com.ua

Паралельно приготувати соус бешамель. Молоко підігріти до 80 °C, не доводячи до кипіння. У каструлі розтопити вершкове масло з олією, додати борошно та обсмажити 1 хвилину, постійно помішуючи.

Фарш та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Тонкою цівкою вливати молоко, помішуючи, щоб не утворилися грудочки. Коли маса загусне, додати сіль, чорний перець і мускатний горіх. Проварити ще 1–2 хвилини та зняти з вогню. Твердий сир натерти на великій тертці.

Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

На дно форми викласти трохи соусу бешамель, зверху покласти листи лазаньї, м’ясний соус, знову бешамель і трохи тертого сиру. Повторити шари ще 3 рази. Останній шар має складатися з соусу бешамель та великої кількості сиру. Форму залишити на 5–10 хвилин при кімнатній температурі, щоб лазанья трохи просочилася.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при 200 °C протягом 30 хвилин, доки сир не розплавиться та не зарум’яниться. Дати страві постояти 10 хвилин, потім розрізати на порційні шматочки.

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