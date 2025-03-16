Вкусное и сытное блюдо итальянская лазанья — подробный рецепт с фото

Классическая итальянская лазанья по рецепту подруги-заробитчанки
Ароматная, сочная и невероятно сытная итальянская лазанья — блюдо, которое станет любимым на вашем столе. Готовим по классическому рецепту с правильным сочетанием соусов и сыра.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- листья лазаньи — 8 шт.;
- сыр твердый — 300 г.
Соус Болоньезе:
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- сельдерей — 1 шт.;
- фарш — 500 г;
- томатная паста — 2 ст. л. (или помидоры - 250-300 г);
- растительное масло — 3-4 ст. л;
- вода — 500 мл;
- соль, черный перец — по вкусу;
- лавровый лист — 1 шт.
Соус бешамель:
- молоко — 900 мл;
- сливочное масло — 50 г;
- масло — 2 ст. л.;
- мука — 50 г (2 ст. л.);
- соль, черный перец, мускатный орех — по вкусу.
Способ приготовления
Морковь, лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками. Разогреть сковороду с маслом, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и сельдерей. Продолжить обжаривать еще 1-2 минуты.
Добавить фарш, хорошо разбить лопаткой, чтобы не было больших кусков. Готовить 5-7 минут, затем добавить томатную пасту или измельченные помидоры, соль, черный перец, лавровый лист.
Влить 500 мл. воды, уменьшить огонь до минимального, накрыть крышкой и тушить 1-1,5 часа до испарения лишней жидкости.
Параллельно приготовить соус бешамель. Молоко подогреть до 80 °C, не доводя до кипения. В кастрюле растопить сливочное масло с растительным, добавить муку и обжарить 1 минуту, постоянно помешивая.
Тонкой струйкой вливать молоко, помешивая, чтобы не образовались комочки. Когда масса загустеет, добавить соль, черный перец и мускатный орех. Проварить еще 1-2 минуты и снять с огня. Твердый сыр натереть на крупной терке.
На дно формы выложить немного соуса бешамель, сверху положить листы лазаньи, мясной соус, снова бешамель и немного тертого сыра. Повторить слои еще 3 раза. Последний слой должен состоять из соуса бешамель и большого количества сыра. Форму оставить на 5-10 минут при комнатной температуре, чтобы лазанья немного пропиталась.
Выпекать при 200 °C в течение 30 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится. Дать блюду постоять 10 минут, затем разрезать на порционные кусочки.
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