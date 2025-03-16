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Классическая итальянская лазанья по рецепту подруги-заробитчанки

16 марта 2025 00:12
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусное и сытное блюдо итальянская лазанья — подробный рецепт с фото
Классическая итальянская лазанья. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ароматная, сочная и невероятно сытная итальянская лазанья — блюдо, которое станет любимым на вашем столе. Готовим по классическому рецепту с правильным сочетанием соусов и сыра.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • листья лазаньи — 8 шт.;
  • сыр твердый — 300 г.

Соус Болоньезе:

  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • сельдерей — 1 шт.;
  • фарш — 500 г;
  • томатная паста — 2 ст. л. (или помидоры - 250-300 г);
  • растительное масло — 3-4 ст. л;
  • вода — 500 мл;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • лавровый лист — 1 шт.

Соус бешамель:

  • молоко — 900 мл;
  • сливочное масло — 50 г;
  • масло — 2 ст. л.;
  • мука — 50 г (2 ст. л.);
  • соль, черный перец, мускатный орех — по вкусу.

Способ приготовления

Морковь, лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками. Разогреть сковороду с маслом, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и сельдерей. Продолжить обжаривать еще 1-2 минуты.

класична італійська лазанья
Лук и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить фарш, хорошо разбить лопаткой, чтобы не было больших кусков. Готовить 5-7 минут, затем добавить томатную пасту или измельченные помидоры, соль, черный перец, лавровый лист.

класична італійська лазанья з соусом бешамель
Фарш и томатная паста. Фото: smachnenke.com.ua

Влить 500 мл. воды, уменьшить огонь до минимального, накрыть крышкой и тушить 1-1,5 часа до испарения лишней жидкости.

смачна класична італійська лазанья з соусом бешамель
Соус бешамель. Фото: smachnenke.com.ua

Параллельно приготовить соус бешамель. Молоко подогреть до 80 °C, не доводя до кипения. В кастрюле растопить сливочное масло с растительным, добавить муку и обжарить 1 минуту, постоянно помешивая.

ароматна класична італійська лазанья з соусом бешамель
Фарш и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Тонкой струйкой вливать молоко, помешивая, чтобы не образовались комочки. Когда масса загустеет, добавить соль, черный перец и мускатный орех. Проварить еще 1-2 минуты и снять с огня. Твердый сыр натереть на крупной терке.

ситна ароматна класична італійська лазанья з соусом бешамель
Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

На дно формы выложить немного соуса бешамель, сверху положить листы лазаньи, мясной соус, снова бешамель и немного тертого сыра. Повторить слои еще 3 раза. Последний слой должен состоять из соуса бешамель и большого количества сыра. Форму оставить на 5-10 минут при комнатной температуре, чтобы лазанья немного пропиталась.

ситна класична італійська лазанья з соусом бешамель
Готовое блюдо готово. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при 200 °C в течение 30 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится. Дать блюду постоять 10 минут, затем разрезать на порционные кусочки.

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