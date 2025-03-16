Вкусное и сытное блюдо итальянская лазанья — подробный рецепт с фото

Классическая итальянская лазанья. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматная, сочная и невероятно сытная итальянская лазанья — блюдо, которое станет любимым на вашем столе. Готовим по классическому рецепту с правильным сочетанием соусов и сыра.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

листья лазаньи — 8 шт.;

сыр твердый — 300 г.

Соус Болоньезе:

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

сельдерей — 1 шт.;

фарш — 500 г;

томатная паста — 2 ст. л. (или помидоры - 250-300 г);

растительное масло — 3-4 ст. л;

вода — 500 мл;

соль, черный перец — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.

Соус бешамель:

молоко — 900 мл;

сливочное масло — 50 г;

масло — 2 ст. л.;

мука — 50 г (2 ст. л.);

соль, черный перец, мускатный орех — по вкусу.

Способ приготовления

Морковь, лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками. Разогреть сковороду с маслом, обжарить лук до прозрачности, добавить морковь и сельдерей. Продолжить обжаривать еще 1-2 минуты.

Лук и морковь. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить фарш, хорошо разбить лопаткой, чтобы не было больших кусков. Готовить 5-7 минут, затем добавить томатную пасту или измельченные помидоры, соль, черный перец, лавровый лист.

Фарш и томатная паста. Фото: smachnenke.com.ua

Влить 500 мл. воды, уменьшить огонь до минимального, накрыть крышкой и тушить 1-1,5 часа до испарения лишней жидкости.

Соус бешамель. Фото: smachnenke.com.ua

Параллельно приготовить соус бешамель. Молоко подогреть до 80 °C, не доводя до кипения. В кастрюле растопить сливочное масло с растительным, добавить муку и обжарить 1 минуту, постоянно помешивая.

Фарш и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Тонкой струйкой вливать молоко, помешивая, чтобы не образовались комочки. Когда масса загустеет, добавить соль, черный перец и мускатный орех. Проварить еще 1-2 минуты и снять с огня. Твердый сыр натереть на крупной терке.

Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

На дно формы выложить немного соуса бешамель, сверху положить листы лазаньи, мясной соус, снова бешамель и немного тертого сыра. Повторить слои еще 3 раза. Последний слой должен состоять из соуса бешамель и большого количества сыра. Форму оставить на 5-10 минут при комнатной температуре, чтобы лазанья немного пропиталась.

Готовое блюдо готово. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при 200 °C в течение 30 минут, пока сыр не расплавится и не зарумянится. Дать блюду постоять 10 минут, затем разрезать на порционные кусочки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые идеально подходят для ежедневных рационов



Попробуйте посыпать курицу содой — удивительный рецепт мяса.

Или обратите внимание на сало "по-украински" — рецепт продукции высшего качества.

Также советуем ознакомиться с бюджетным и полезным рецептом хека в соусе на сковороде.

Еще советуем приготовить заливной пирог на сметане с капустой на сковороде.

Также мы писали о рецепте, который заставит вас забыть о диетах — запеченный картофель с начинкой.

Еще мы писали про идеальную кашу, гречку "по-пански" — мало кто знает этот рецепт.

Также обратите внимание на рецепт, который будет уместным на ужин — сочное куриное филе с помидорами и моцареллой, готовится без лишнего жира.