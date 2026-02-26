Ленивая лазанья из макарон и фарша - простой рецепт приготовления с фото для сытного ужина

Рецепт ленивой лазаньи — итальянское блюдо на ужин
Ленивая лазанья из макарон и фарша — это удачное сочетание насыщенной мясной начинки, нежного сливочного соуса и румяной сырной корочки. Блюдо готовится значительно проще классической версии, но сохраняет знакомый итальянский характер вкуса.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- твердый сыр — 200 г;
- макароны — 250 г;
- фарш — 500 г;
- молоко — 450 мл.;
- томатная паста — 4 ст. л.;
- сливочное масло — 60 г;
- мука — 2 ст. л.;
- мускатный орех — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Спосим приготовление
Довести воду до кипения, посолить, всыпать макароны и варить 8-10 минут до состояния аль денте. Слить воду и оставить макароны остывать.
Разогреть сковороду, выложить фарш и обжарить на среднем огне 10-12 минут до румяности, разбивая комочки. Добавить томатную пасту, соль и перец, перемешать и тушить еще около 5 минут до насыщенного вкуса.
Растопить сливочное масло в отдельной сковороде, всыпать муку и прогреть 1-2 минуты до кремовой консистенции. Постепенно влить молоко, постоянно помешивать, чтобы избежать комочков, и варить 5-7 минут до загустения. Добавить соль, перец и щепотку мускатного ореха.
Смешать макароны с частью соуса до равномерного покрытия. Выложить в форму для запекания слой макарон, сверху распределить фарш, полить оставшимся соусом и посыпать тертым сыром.
Запекать в разогретой до 160 °C духовке примерно 25 минут до образования румяной корочки. Вынуть из духовки и оставить на 5-10 минут перед подачей, чтобы блюдо лучше держало форму.
