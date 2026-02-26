Ленивая лазанья из макарон и фарша - простой рецепт приготовления с фото для сытного ужина

Ленивая лазанья. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивая лазанья из макарон и фарша — это удачное сочетание насыщенной мясной начинки, нежного сливочного соуса и румяной сырной корочки. Блюдо готовится значительно проще классической версии, но сохраняет знакомый итальянский характер вкуса.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

твердый сыр — 200 г;

макароны — 250 г;

фарш — 500 г;

молоко — 450 мл.;

томатная паста — 4 ст. л.;

сливочное масло — 60 г;

мука — 2 ст. л.;

мускатный орех — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу.

Спосим приготовление

Довести воду до кипения, посолить, всыпать макароны и варить 8-10 минут до состояния аль денте. Слить воду и оставить макароны остывать.

Приготовление соуса. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть сковороду, выложить фарш и обжарить на среднем огне 10-12 минут до румяности, разбивая комочки. Добавить томатную пасту, соль и перец, перемешать и тушить еще около 5 минут до насыщенного вкуса.

Макароны в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Растопить сливочное масло в отдельной сковороде, всыпать муку и прогреть 1-2 минуты до кремовой консистенции. Постепенно влить молоко, постоянно помешивать, чтобы избежать комочков, и варить 5-7 минут до загустения. Добавить соль, перец и щепотку мускатного ореха.

Фарш и соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Смешать макароны с частью соуса до равномерного покрытия. Выложить в форму для запекания слой макарон, сверху распределить фарш, полить оставшимся соусом и посыпать тертым сыром.

Тертый сыр. Фото: smakuiemo.com.ua

Запекать в разогретой до 160 °C духовке примерно 25 минут до образования румяной корочки. Вынуть из духовки и оставить на 5-10 минут перед подачей, чтобы блюдо лучше держало форму.

