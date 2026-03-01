Ужин Ленивая жена — быстрый рецепт с фото и пошаговым приготовлением

Ужин "Ленивая жена" — понадобится 500 фарша и макароны
Ужин "Ленивая жена" — это простой и быстрый рецепт для сытного домашнего вечера. Макароны пропитываются соком фарша и помидоров, становятся нежными и не слипшимися, а румяная корочка из сыра добавляет аппетитности.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- макароны — 1/2 упаковки;
- фарш (куриный) — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- помидоры — 3 шт.;
- сыр — 100 г;
- соль, перец — по вкусу;
- вода — 1/2 стакана.
Способ приготовления
Мелко нарезать лук мелко нарезать. Помидоры нарезать небольшими кусочками. Высыпать макароны в форму для запекания, немного присолить.
Выложить помидоры равномерным слоем, слегка присолить. Далее распределить фарш, приправить солью и перцем по вкусу.
Сверху выложить лук, влить воду или мясной бульон. Накрыть фольгой и запекать в разогретой духовке при 180 °C в течение 30 минут.
Вынуть форму, посыпать натертым сыром и вернуть в духовку еще на 10 минут до образования румяной корочки. Подавать горячим. Макароны получаются сочными и нежными благодаря фаршу и помидорам, не слипаются и имеют насыщенный вкус.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые пригодятся в приготовлении обеда или ужина
Ароматные куриные ножки в духовке по-новому рецепту – ужин за 30 минут.
Ленивая лазанья на сковороде за 20 минут – рецепт на ужин.
Сочные крученики из куриного филе – рецепт вкусного ужина.
Сочные котлеты из крабовых палочек – новый рецепт, который всех покорил.
Шашлычки из скумбрии в маринаде в духовке – рецепт на ужин.
Простой ужин в духовке за 30 минут – понадобится 600 г курицы.
Ленивый ужин в духовке за 30 минут – не рецепт, а золото.
Читайте Новини.LIVE!