Ужин "Ленивая жена" — понадобится 500 фарша и макароны

Дата публикации 1 марта 2026 21:04
Ужин Ленивая жена — быстрый рецепт с фото и пошаговым приготовлением
Ужин "Ленивая жена". Коллаж: Новини.LIVE. Фото: smachnenke.com.ua

Ужин "Ленивая жена" — это простой и быстрый рецепт для сытного домашнего вечера. Макароны пропитываются соком фарша и помидоров, становятся нежными и не слипшимися, а румяная корочка из сыра добавляет аппетитности.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • макароны — 1/2 упаковки;
  • фарш (куриный) — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • помидоры — 3 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • вода — 1/2 стакана.

Способ приготовления

Мелко нарезать лук мелко нарезать. Помидоры нарезать небольшими кусочками. Высыпать макароны в форму для запекания, немного присолить.

що приготувати на вечерю
Макароны и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить помидоры равномерным слоем, слегка присолить. Далее распределить фарш, приправить солью и перцем по вкусу.

рецепт вечері з фаршем та макаронами
Помидоры и фарш. Фото: smachnenke.com.ua

Сверху выложить лук, влить воду или мясной бульон. Накрыть фольгой и запекать в разогретой духовке при 180 °C в течение 30 минут.

смачна запіканка з фаршем та макаронами
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Вынуть форму, посыпать натертым сыром и вернуть в духовку еще на 10 минут до образования румяной корочки. Подавать горячим. Макароны получаются сочными и нежными благодаря фаршу и помидорам, не слипаются и имеют насыщенный вкус.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
