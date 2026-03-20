Праздничное "горячее" №1: рецепт интереснее мяса по-французски
Это блюдо — настоящая альтернатива классическому мясу по-французски, но еще более насыщенная и интересная по вкусу. Сочное мясо сочетается с грибами, маринованными огурцами и нежным картофельным пюре, а сверху все покрывает аппетитная сырная корочка. Готовится не сложно, но выглядит очень эффектно на праздничном столе.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свинина — 1100 г;
- картофель — 800 г;
- соль — 1 ч. л.;
- приправа к мясу — 1 ч. л.;
- чеснок сушеный — 1 ч. л.;
- черный перец — 0,5 ч. л.;
- шампиньоны — 400 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- маринованные огурцы — 3 шт.;
- сливочное масло — 25 г;
- яйца — 2 шт.;
- кукурузная мука — для обвалки;
- сыр твердый — 180 г;
- сметана — 6 ст. л.;
- майонез — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Картофель отварить и сделать пюре со сливочным маслом.
- Мясо нарезать, отбить, смешать со специями, яйцами и обвалять в кукурузной муке. Выложить на противень.
- Сверху выложить слой огурцов, лука и обжаренных грибов, затем картофельное пюре.
- Посыпать сыром и полить смесью сметаны и майонеза.
- Запекать при 180°C 35-40 минут до румяной корочки.
Читайте Новини.LIVE!