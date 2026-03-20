Праздничное "горячее" №1: рецепт интереснее мяса по-французски

Котлеты с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо — настоящая альтернатива классическому мясу по-французски, но еще более насыщенная и интересная по вкусу. Сочное мясо сочетается с грибами, маринованными огурцами и нежным картофельным пюре, а сверху все покрывает аппетитная сырная корочка. Готовится не сложно, но выглядит очень эффектно на праздничном столе.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свинина — 1100 г;

картофель — 800 г;

соль — 1 ч. л.;

приправа к мясу — 1 ч. л.;

чеснок сушеный — 1 ч. л.;

черный перец — 0,5 ч. л.;

шампиньоны — 400 г;

лук репчатый — 2 шт.;

маринованные огурцы — 3 шт.;

сливочное масло — 25 г;

яйца — 2 шт.;

кукурузная мука — для обвалки;

сыр твердый — 180 г;

сметана — 6 ст. л.;

майонез — 3 ст. л.

Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Картофель отварить и сделать пюре со сливочным маслом. Мясо нарезать, отбить, смешать со специями, яйцами и обвалять в кукурузной муке. Выложить на противень. Сверху выложить слой огурцов, лука и обжаренных грибов, затем картофельное пюре. Посыпать сыром и полить смесью сметаны и майонеза. Запекать при 180°C 35-40 минут до румяной корочки.

