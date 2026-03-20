Праздничное "горячее" №1: рецепт интереснее мяса по-французски

Праздничное "горячее" №1: рецепт интереснее мяса по-французски

Дата публикации 20 марта 2026 21:04
Котлеты с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо — настоящая альтернатива классическому мясу по-французски, но еще более насыщенная и интересная по вкусу. Сочное мясо сочетается с грибами, маринованными огурцами и нежным картофельным пюре, а сверху все покрывает аппетитная сырная корочка. Готовится не сложно, но выглядит очень эффектно на праздничном столе.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свинина — 1100 г;
  • картофель — 800 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • приправа к мясу — 1 ч. л.;
  • чеснок сушеный — 1 ч. л.;
  • черный перец — 0,5 ч. л.;
  • шампиньоны — 400 г;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • маринованные огурцы — 3 шт.;
  • сливочное масло — 25 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • кукурузная мука — для обвалки;
  • сыр твердый — 180 г;
  • сметана — 6 ст. л.;
  • майонез — 3 ст. л.
Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель отварить и сделать пюре со сливочным маслом.
  2. Мясо нарезать, отбить, смешать со специями, яйцами и обвалять в кукурузной муке. Выложить на противень.
  3. Сверху выложить слой огурцов, лука и обжаренных грибов, затем картофельное пюре.
  4. Посыпать сыром и полить смесью сметаны и майонеза.
  5. Запекать при 180°C 35-40 минут до румяной корочки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые пригодятся в приготовлении обеда или ужина

Ароматные куриные ножки в духовке по-новому рецепту – ужин за 30 минут.

Ленивая лазанья на сковороде за 20 минут – рецепт на ужин.

Сочные крученики из куриного филе – рецепт вкусного ужина.

Сочные котлеты из крабовых палочек – новый рецепт, который всех покорил.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
