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Полезная крупа, о которой все умалчивают: 2 рецепта, если надоели гречка и рис

7 июля 2026 15:14
Булгур в стакане. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Булгур — одна из самых вкусных и полезных круп, которую часто недооценивают. Если гречка и рис уже надоели, попробуйте эти два проверенных рецепта. Один станет отличным гарниром к любому блюду, а второй — полноценным сытным ужином для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Рецепт №1. Рассыпчатый булгур на гарнир

  • булгур — 1 стакан;
  • сливочное масло — 30 г;
  • вода — 2 стакана;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. На сливочном масле обжарить булгур 4–5 минут до появления легкого орехового аромата.
  2. Влить горячую воду, посолить, накрыть крышкой и варить на слабом огне около 20 минут.
  3. После приготовления оставить под крышкой еще на 5 минут.
  4. Такой булгур получается рассыпчатым и прекрасно сочетается с мясом, рыбой и овощами.
Булгур со свининой. Фото: smachnenke.com.ua

Рецепт №2. Булгур со свининой

  • свинина — 400 г;
  • булгур — 1 стакан;
  • морковь — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 8 зубчиков;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • горячая вода — 2 стакана;
  • соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Свинину обжарить до румяной корочки, добавить лук и морковь и готовить ещё несколько минут.
  2. Влить немного воды, приправить специями, добавить часть чеснока и тушить 7 минут.
  3. Добавить булгур, оставшийся чеснок, залить горячей водой и готовить под крышкой примерно 20 минут.
  4. Перед подачей перемешать и дать настояться ещё 5–10 минут.

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