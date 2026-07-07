Полезная крупа, о которой все умалчивают: 2 рецепта, если надоели гречка и рис
7 июля 2026 15:14
Булгур в стакане. Фото: smachnenke.com.ua
Булгур — одна из самых вкусных и полезных круп, которую часто недооценивают. Если гречка и рис уже надоели, попробуйте эти два проверенных рецепта. Один станет отличным гарниром к любому блюду, а второй — полноценным сытным ужином для всей семьи.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Рецепт №1. Рассыпчатый булгур на гарнир
- булгур — 1 стакан;
- сливочное масло — 30 г;
- вода — 2 стакана;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- На сливочном масле обжарить булгур 4–5 минут до появления легкого орехового аромата.
- Влить горячую воду, посолить, накрыть крышкой и варить на слабом огне около 20 минут.
- После приготовления оставить под крышкой еще на 5 минут.
- Такой булгур получается рассыпчатым и прекрасно сочетается с мясом, рыбой и овощами.
Рецепт №2. Булгур со свининой
- свинина — 400 г;
- булгур — 1 стакан;
- морковь — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 8 зубчиков;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- горячая вода — 2 стакана;
- соль, специи — по вкусу.
Способ приготовления
- Свинину обжарить до румяной корочки, добавить лук и морковь и готовить ещё несколько минут.
- Влить немного воды, приправить специями, добавить часть чеснока и тушить 7 минут.
- Добавить булгур, оставшийся чеснок, залить горячей водой и готовить под крышкой примерно 20 минут.
- Перед подачей перемешать и дать настояться ещё 5–10 минут.
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