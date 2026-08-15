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Пушистые панкейки на завтрак за 15 минут: вкусный рецепт на выходные

15 августа 2026 05:04
Пушистые панкейки на завтрак. Фото: кадр с видео
Юлия Щербак
Редактор

Пушистые, нежные и воздушные панкейки — отличный вариант завтрака для всей семьи. Они получаются золотистыми снаружи и невероятно мягкими внутри. А секрет особенно легкой текстуры прост — белки нужно взбить отдельно и только в конце осторожно добавить в тесто.

Рецептом поделилась украинская хозяйка Светлана на YouTube-канале "Мій обід", передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 200 мл;
  • мука — 140 г;
  • сахар — 2-3 ст. л.;
  • растительное масло — 2-3 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ванильный сахар — по вкусу;
  • соль — щепотка.

 

Пушистые панкейки на завтрак. Фото: кадр с видео

Способ приготовления

  1. Отделить белки от желтков.
  2. К желткам добавить сахар и хорошо перемешать венчиком.
  3. Добавить ванильный сахар и разрыхлитель, перемешать. Влить молоко и растительное масло и снова хорошо взбить венчиком.
  4. Просеять муку в желтки и перемешать до однородности. Тесто должно получиться достаточно густым, но при этом медленно стекать с венчика.
  5. В белки добавить щепотку соли и взбить миксером до устойчивых пиков. Переложить их в основное тесто и очень осторожно перемешать лопаткой, чтобы масса осталась легкой и воздушной.
  6. Сковороду хорошо разогреть на небольшом огне.
  7. Выкладывать тесто столовой ложкой, формируя панкейки в два слоя — так они получатся особенно высокими и пышными.
  8. Жарьте на небольшом огне под крышкой.
  9. Когда края панкейков подсохнут, осторожно переверните их и готовьте с другой стороны еще несколько минут до золотистого цвета.

Готовые панкейки подавайте теплыми с медом, вареньем, шоколадом, свежими ягодами или любимым топпингом.

 

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