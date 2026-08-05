Рецепт квашеные огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца
Если закончились банки или хочется попробовать необычный способ заготовки, приготовьте квашенные огурцы в пластиковых бутылках. Они получаются хрустящими, ароматными и хорошо хранятся, а сам процесс не требует много времени и усилий.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобятся:
- свежие огурцы;
- вода — 10 л;
- соль — 1 кг;
- листья хрена, вишни и смородины;
- веточки укропа;
- чеснок — по вкусу;
- чёрный перец горошком — по вкусу.
Способ приготовления
- Огурцы и зелень хорошо промыть. Огурцы залить холодной водой на 3–4 часа, чтобы они стали более упругими.
- Плотно уложить огурцы в чистые пластиковые бутылки, перекладывая их листьями, укропом, чесноком и специями.
- В холодной воде полностью растворить соль и залить огурцы рассолом.
- Крышки закрутить неплотно и оставить бутылки при комнатной температуре примерно на 5 дней для брожения.
- По окончании ферментации слить рассол, залить огурцы чистой холодной водой, плотно закрыть бутылки и перенести в прохладное место на 1,5–2 месяца.
Готовые огурцы получаются хрустящими, ароматными и прекрасно подходят как отдельная закуска или в составе различных блюд.
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