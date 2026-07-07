Рецепт №1 на лето: понадобится 1 кг кабачков и куриное филе

Блюдо из кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

В сезон молодых кабачков этот рецепт легко станет одним из самых любимых. Нежные кабачковые блинчики, сочное куриное филе, свежие помидоры и ароматный соус составляют вкусный закусочный торт, который прекрасно подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 900 г;

лук — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

мука — 3 ст. л.;

сушеный чеснок — ½ ч. л.;

соль, черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для соуса:

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

укроп или зеленая паста;

чеснок — 2–3 зубчика.

Для начинки:

куриное филе — 350 г;

помидор — 1 шт.;

укроп — по вкусу.

Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Натертые кабачки посолить, оставить на 15 минут, отжать и смешать с луком, яйцами, специями и мукой. Из готовой массы испечь тонкие кабачковые блинчики. Для соуса смешать сметану, майонез, измельченный чеснок и укроп. Куриное филе обжарить до готовности, нарезать кубиками. Так же нарезать помидор. Каждый блин смазать соусом, выложить курицу, помидоры и зелень. Сложить блинчики друг на друга, сформировав закусочный торт, и поставить в холодильник как минимум на 40 минут.

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