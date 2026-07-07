Рецепт №1 на лето: понадобится 1 кг кабачков и куриное филе
В сезон молодых кабачков этот рецепт легко станет одним из самых любимых. Нежные кабачковые блинчики, сочное куриное филе, свежие помидоры и ароматный соус составляют вкусный закусочный торт, который прекрасно подойдет и для семейного ужина, и для праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 900 г;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- сушеный чеснок — ½ ч. л.;
- соль, черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для соуса:
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- укроп или зеленая паста;
- чеснок — 2–3 зубчика.
Для начинки:
- куриное филе — 350 г;
- помидор — 1 шт.;
- укроп — по вкусу.
Способ приготовления
- Натертые кабачки посолить, оставить на 15 минут, отжать и смешать с луком, яйцами, специями и мукой.
- Из готовой массы испечь тонкие кабачковые блинчики.
- Для соуса смешать сметану, майонез, измельченный чеснок и укроп.
- Куриное филе обжарить до готовности, нарезать кубиками. Так же нарезать помидор.
- Каждый блин смазать соусом, выложить курицу, помидоры и зелень.
- Сложить блинчики друг на друга, сформировав закусочный торт, и поставить в холодильник как минимум на 40 минут.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков
Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.
Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.
Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.
Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.
Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.
Читайте Новини.live!