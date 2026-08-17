Рецепт сочной запеканки с фаршем и сыром: съедают до последней крошки

Картофельная запеканка с фаршем и сыром на ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Когда нужно приготовить сытный ужин для всей семьи из простых продуктов, эта нежная картофельная запеканка с фаршем станет отличным вариантом. Тонкие ломтики картофеля, сочный фарш, сливочный соус бешамель и золотистая сырная корочка имеют непревзойденный вкус.

Рецептом поделились на кулинарном сайте "Господинька", передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

фарш — 750 г;

яйцо — 1 шт.;

сухая аджика — 1 ст. л.;

черный молотый перец — ½ ч. л.;

чесночный порошок — ½ ч. л.;

соль — по вкусу;

картофель — 1 кг;

итальянские травы — 1 ч. л.;

моцарелла — 180 г;

свежая петрушка — несколько веточек.

Для соуса бешамель:

сливочное масло — 40 г;

мука — 45 г;

молоко — 500 мл;

мускатный орех — щепотка;

черный перец — щепотка;

соль — 1 ч. л.

Картофельная запеканка с фаршем и сыром на ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В фарш добавьте яйцо, сухую аджику, черный перец, чесночный порошок и соль по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились. Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Залейте кипятком и оставьте на 15-20 минут. Затем слейте воду, а картофель хорошо промокните бумажными полотенцами. Благодаря этому он быстрее приготовится в духовке и получится нежным. Добавьте к картофелю соль, итальянские травы и немного черного перца. Смажьте форму для запекания и поочередно выложите слоями картофель и подготовленный фарш. Для соуса бешамель растопите в сковороде сливочное масло. Добавьте муку и хорошо перемешайте. Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы соус оставался однородным и без комочков. Добавьте соль, щепотку черного перца и мускатного ореха. Варите на небольшом огне, постоянно помешивая, пока бешамель не загустеет. Залейте картофель с фаршем готовым сливочным соусом. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте примерно 50-60 минут, пока картофель и мясо полностью не приготовятся. Натрите моцареллу на терке и щедро посыпьте запеканку. Увеличьте температуру духовки до 200°C и запекайте еще около 10 минут, чтобы сыр расплавился и покрылся аппетитной золотистой корочкой. Перед подачей посыпьте картофельную запеканку свежей петрушкой.

Блюдо получается сочным внутри, сливочным благодаря соусу бешамель и сытным — то, что нужно для вкусного домашнего ужина.

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