Рецепт сочной запеканки с фаршем и сыром: съедают до последней крошки
Когда нужно приготовить сытный ужин для всей семьи из простых продуктов, эта нежная картофельная запеканка с фаршем станет отличным вариантом. Тонкие ломтики картофеля, сочный фарш, сливочный соус бешамель и золотистая сырная корочка имеют непревзойденный вкус.
Рецептом поделились на кулинарном сайте "Господинька", передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фарш — 750 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сухая аджика — 1 ст. л.;
- черный молотый перец — ½ ч. л.;
- чесночный порошок — ½ ч. л.;
- соль — по вкусу;
- картофель — 1 кг;
- итальянские травы — 1 ч. л.;
- моцарелла — 180 г;
- свежая петрушка — несколько веточек.
Для соуса бешамель:
- сливочное масло — 40 г;
- мука — 45 г;
- молоко — 500 мл;
- мускатный орех — щепотка;
- черный перец — щепотка;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления
- В фарш добавьте яйцо, сухую аджику, черный перец, чесночный порошок и соль по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
- Картофель очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Залейте кипятком и оставьте на 15-20 минут.
- Затем слейте воду, а картофель хорошо промокните бумажными полотенцами. Благодаря этому он быстрее приготовится в духовке и получится нежным.
- Добавьте к картофелю соль, итальянские травы и немного черного перца.
- Смажьте форму для запекания и поочередно выложите слоями картофель и подготовленный фарш.
- Для соуса бешамель растопите в сковороде сливочное масло.
- Добавьте муку и хорошо перемешайте.
- Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая венчиком, чтобы соус оставался однородным и без комочков.
- Добавьте соль, щепотку черного перца и мускатного ореха.
- Варите на небольшом огне, постоянно помешивая, пока бешамель не загустеет.
- Залейте картофель с фаршем готовым сливочным соусом.
- Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку и запекайте примерно 50-60 минут, пока картофель и мясо полностью не приготовятся.
- Натрите моцареллу на терке и щедро посыпьте запеканку.
- Увеличьте температуру духовки до 200°C и запекайте еще около 10 минут, чтобы сыр расплавился и покрылся аппетитной золотистой корочкой.
- Перед подачей посыпьте картофельную запеканку свежей петрушкой.
Блюдо получается сочным внутри, сливочным благодаря соусу бешамель и сытным — то, что нужно для вкусного домашнего ужина.
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