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Главная Вкус Рулет "Яблоко с творогом": выпекается одним коржом и легко скручивается

Рулет "Яблоко с творогом": выпекается одним коржом и легко скручивается

Ua ru
14 сентября 2026 03:04
Рулет с яблоками, грушами и творогом: нежный домашний десерт с одним бисквитным коржом
Рулет "Яблоко с творогом". Фото: smachnenke.com.ua

Сочные яблоки и груши прекрасно сочетаются с нежной творожной массой и воздушным бисквитом. Главный секрет этого десерта — сворачивать корж горячим, не давая ему остыть. Тогда рулет получается ровным, мягким и не ломается при формовке.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 7–8 шт.;
  • груши — 2 шт.;
  • творог — 500 г;
  • сахар — 280 г;
  • ванильный сахар — по вкусу;
  • яйца — 7 шт.;
  • крахмал — 2 ст. ложки;
  • мука — 180 г;
  • теплое молоко — 50 мл;
  • разрыхлитель — 1 ч. ложка;
  • соль — щепотка;
  • сахарная пудра — для украшения.
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Яблочный рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки и груши натереть на крупной терке. Противень застелить пергаментом и равномерно распределить фрукты.
  2. Творог смешать со 100 г сахара, ванильным сахаром, 2 яйцами и крахмалом.
  3. Взбить блендером до однородности и выложить поверх фруктов.
  4. Для бисквита взбить 5 яиц с щепоткой соли и 180 г сахара около 10 минут до получения пышной светлой массы.
  5. Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем, затем влить тёплое молоко.
  6. Вылить тесто на творожный слой и выпекать при 180 °C около 25 минут.
  7. Затем уменьшить температуру до 160–170 °C и выпекать ещё примерно 10 минут.
  8. Горячий корж накрыть чистым пергаментом, перевернуть, снять нижний пергамент и сразу скрутить рулет.
  9. Оставить до полного остывания, затем посыпать сахарной пудрой и нарезать.

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яблоки рецепт выпечка рулет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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