Рулет с яблоками, грушами и творогом: нежный домашний десерт с одним бисквитным коржом

Рулет "Яблоко с творогом". Фото: smachnenke.com.ua

Сочные яблоки и груши прекрасно сочетаются с нежной творожной массой и воздушным бисквитом. Главный секрет этого десерта — сворачивать корж горячим, не давая ему остыть. Тогда рулет получается ровным, мягким и не ломается при формовке.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 7–8 шт.;

груши — 2 шт.;

творог — 500 г;

сахар — 280 г;

ванильный сахар — по вкусу;

яйца — 7 шт.;

крахмал — 2 ст. ложки;

мука — 180 г;

теплое молоко — 50 мл;

разрыхлитель — 1 ч. ложка;

соль — щепотка;

сахарная пудра — для украшения.

Яблочный рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яблоки и груши натереть на крупной терке. Противень застелить пергаментом и равномерно распределить фрукты. Творог смешать со 100 г сахара, ванильным сахаром, 2 яйцами и крахмалом. Взбить блендером до однородности и выложить поверх фруктов. Для бисквита взбить 5 яиц с щепоткой соли и 180 г сахара около 10 минут до получения пышной светлой массы. Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем, затем влить тёплое молоко. Вылить тесто на творожный слой и выпекать при 180 °C около 25 минут. Затем уменьшить температуру до 160–170 °C и выпекать ещё примерно 10 минут. Горячий корж накрыть чистым пергаментом, перевернуть, снять нижний пергамент и сразу скрутить рулет. Оставить до полного остывания, затем посыпать сахарной пудрой и нарезать.

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