Рулет с яблоками, грушами и творогом: нежный домашний десерт с одним бисквитным коржом

Рулет "Яблоко с творогом": выпекается одним коржом и легко скручивается
Ua ru
14 сентября 2026 03:04
Рулет "Яблоко с творогом". Фото: smachnenke.com.ua
Сочные яблоки и груши прекрасно сочетаются с нежной творожной массой и воздушным бисквитом. Главный секрет этого десерта — сворачивать корж горячим, не давая ему остыть. Тогда рулет получается ровным, мягким и не ломается при формовке.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 7–8 шт.;
- груши — 2 шт.;
- творог — 500 г;
- сахар — 280 г;
- ванильный сахар — по вкусу;
- яйца — 7 шт.;
- крахмал — 2 ст. ложки;
- мука — 180 г;
- теплое молоко — 50 мл;
- разрыхлитель — 1 ч. ложка;
- соль — щепотка;
- сахарная пудра — для украшения.
Способ приготовления
- Яблоки и груши натереть на крупной терке. Противень застелить пергаментом и равномерно распределить фрукты.
- Творог смешать со 100 г сахара, ванильным сахаром, 2 яйцами и крахмалом.
- Взбить блендером до однородности и выложить поверх фруктов.
- Для бисквита взбить 5 яиц с щепоткой соли и 180 г сахара около 10 минут до получения пышной светлой массы.
- Постепенно всыпать просеянную муку с разрыхлителем, затем влить тёплое молоко.
- Вылить тесто на творожный слой и выпекать при 180 °C около 25 минут.
- Затем уменьшить температуру до 160–170 °C и выпекать ещё примерно 10 минут.
- Горячий корж накрыть чистым пергаментом, перевернуть, снять нижний пергамент и сразу скрутить рулет.
- Оставить до полного остывания, затем посыпать сахарной пудрой и нарезать.
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