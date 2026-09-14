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Головна Смак Рулет "Яблуко із сиром": випікається одним коржем і легко скручується

Рулет "Яблуко із сиром": випікається одним коржем і легко скручується

Ua ru
14 вересня 2026 03:04
Рулет з яблуками, грушами та сиром: ніжний домашній десерт з одним бісквітним коржем
Рулет "Яблуко із сиром". Фото: smachnenke.com.ua

Соковиті яблука та груші чудово поєднуються з ніжною сирною масою і пухким бісквітом. Головний секрет цього десерту — скручувати корж гарячим, не даючи йому охолонути. Тоді рулет виходить рівним, м’яким і не ламається під час формування.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 7–8 шт.;
  • груші — 2 шт.;
  • кисломолочний сир — 500 г;
  • цукор — 280 г;
  • ванільний цукор — до смаку;
  • яйця — 7 шт.;
  • крохмаль — 2 ст. ложки;
  • борошно — 180 г;
  • тепле молоко — 50 мл.;
  • розпушувач — 1 ч. ложка;
  • сіль — дрібка;
  • цукрова пудра — для оздоблення.
рецепт випічки з яблуком
Яблучний рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука та груші натерти на великій тертці. Деко застелити пергаментом і рівномірно розподілити фрукти.
  2. Кисломолочний сир з’єднати з 100 г цукру, ванільним цукром, 2 яйцями та крохмалем.
  3. Збити блендером до однорідності й викласти поверх фруктів.
  4. Для бісквіта збити 5 яєць із дрібкою солі та 180 г цукру близько 10 хвилин до пишної світлої маси.
  5. Поступово вмішати просіяне борошно з розпушувачем, потім влити тепле молоко.
  6. Вилити тісто на сирний шар і випікати при 180 °C близько 25 хвилин.
  7. Потім зменшити температуру до 160–170 °C та випікати ще приблизно 10 хвилин.
  8. Гарячий корж накрити чистим пергаментом, перевернути, зняти нижній пергамент і відразу скрутити рулет.
  9. Залишити до повного охолодження, потім посипати цукровою пудрою та нарізати.

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яблука рецепт випічка рулет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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