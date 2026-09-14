Рулет з яблуками, грушами та сиром: ніжний домашній десерт з одним бісквітним коржем

Рулет "Яблуко із сиром". Фото: smachnenke.com.ua

Соковиті яблука та груші чудово поєднуються з ніжною сирною масою і пухким бісквітом. Головний секрет цього десерту — скручувати корж гарячим, не даючи йому охолонути. Тоді рулет виходить рівним, м’яким і не ламається під час формування.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 7–8 шт.;

груші — 2 шт.;

кисломолочний сир — 500 г;

цукор — 280 г;

ванільний цукор — до смаку;

яйця — 7 шт.;

крохмаль — 2 ст. ложки;

борошно — 180 г;

тепле молоко — 50 мл.;

розпушувач — 1 ч. ложка;

сіль — дрібка;

цукрова пудра — для оздоблення.

Яблучний рулет. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яблука та груші натерти на великій тертці. Деко застелити пергаментом і рівномірно розподілити фрукти. Кисломолочний сир з’єднати з 100 г цукру, ванільним цукром, 2 яйцями та крохмалем. Збити блендером до однорідності й викласти поверх фруктів. Для бісквіта збити 5 яєць із дрібкою солі та 180 г цукру близько 10 хвилин до пишної світлої маси. Поступово вмішати просіяне борошно з розпушувачем, потім влити тепле молоко. Вилити тісто на сирний шар і випікати при 180 °C близько 25 хвилин. Потім зменшити температуру до 160–170 °C та випікати ще приблизно 10 хвилин. Гарячий корж накрити чистим пергаментом, перевернути, зняти нижній пергамент і відразу скрутити рулет. Залишити до повного охолодження, потім посипати цукровою пудрою та нарізати.

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