Рулет з яблуками, грушами та сиром: ніжний домашній десерт з одним бісквітним коржем

Рулет "Яблуко із сиром": випікається одним коржем і легко скручується
Ua ru
14 вересня 2026 03:04
Рулет "Яблуко із сиром". Фото: smachnenke.com.ua
Соковиті яблука та груші чудово поєднуються з ніжною сирною масою і пухким бісквітом. Головний секрет цього десерту — скручувати корж гарячим, не даючи йому охолонути. Тоді рулет виходить рівним, м’яким і не ламається під час формування.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яблука — 7–8 шт.;
- груші — 2 шт.;
- кисломолочний сир — 500 г;
- цукор — 280 г;
- ванільний цукор — до смаку;
- яйця — 7 шт.;
- крохмаль — 2 ст. ложки;
- борошно — 180 г;
- тепле молоко — 50 мл.;
- розпушувач — 1 ч. ложка;
- сіль — дрібка;
- цукрова пудра — для оздоблення.
Спосіб приготування
- Яблука та груші натерти на великій тертці. Деко застелити пергаментом і рівномірно розподілити фрукти.
- Кисломолочний сир з’єднати з 100 г цукру, ванільним цукром, 2 яйцями та крохмалем.
- Збити блендером до однорідності й викласти поверх фруктів.
- Для бісквіта збити 5 яєць із дрібкою солі та 180 г цукру близько 10 хвилин до пишної світлої маси.
- Поступово вмішати просіяне борошно з розпушувачем, потім влити тепле молоко.
- Вилити тісто на сирний шар і випікати при 180 °C близько 25 хвилин.
- Потім зменшити температуру до 160–170 °C та випікати ще приблизно 10 хвилин.
- Гарячий корж накрити чистим пергаментом, перевернути, зняти нижній пергамент і відразу скрутити рулет.
- Залишити до повного охолодження, потім посипати цукровою пудрою та нарізати.
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