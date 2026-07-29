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Главная Вкус Рулет с творожным кремом и маком: рецепт к Маковея 2026

Рулет с творожным кремом и маком: рецепт к Маковея 2026

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 03:04
Маковый рулет с творожным кремом: праздничная выпечка к Маковея
Рулет с кремом и маком. Фото: smachnenke.com.ua

Домашний рулет с маком и нежным творожным кремом станет настоящим украшением праздничного стола на праздник Маковея. Воздушный бисквит, ароматный мак и кремовая начинка прекрасно сочетаются друг с другом, а после ночи в холодильнике десерт становится ещё вкуснее и хорошо держит форму.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • мука — 140 г;
  • сахар — 150 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • растительное масло — 60 мл;
  • мак — 80 г.

Для крема:

  • творог — 600 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 150–170 г;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 150 г.
рецепт рулета с маком
Рулет с маком. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца взбить с сахаром до пышной светлой массы, влить масло, после чего постепенно добавить просеянную муку с разрыхлителем.
  2. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, посыпать маком и выпекать примерно 10–13 минут при 180 °C. Горячий корж сразу свернуть в рулет и оставить до остывания.
  3. Для крема смешать творог, яйца, сахар, крахмал и сливочное масло, взбить блендером до однородности и готовить на водяной бане около 30 минут, постоянно помешивая, пока масса не загустеет.
  4. Остывший корж развернуть, равномерно смазать творожным кремом, плотно скрутить в рулет и поставить в холодильник на ночь. После охлаждения десерт хорошо пропитывается, легко нарезается и получается нежным и очень вкусным.

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рецепт Маковей рулет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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