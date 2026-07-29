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Головна Смак Рулет із сирним кремом та маком: рецепт на Маковія 2026

Рулет із сирним кремом та маком: рецепт на Маковія 2026

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 03:04
Маковий рулет із сирним кремом: святкова випічка до Маковія
Рулет із кремом та маком. Фото: smachnenke.com.ua

Домашній рулет із маком і ніжним сирним кремом стане справжньою прикрасою святкового столу на свято Маковія. Повітряний бісквіт, ароматний мак і кремова начинка чудово поєднуються між собою, а після ночі в холодильнику десерт стає ще смачнішим і добре тримає форму.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • борошно — 140 г;
  • цукор — 150 г;
  • розпушувач — 1,5 ч. л.;
  • олія — 60 мл.;
  • мак — 80 г.

Для крему:

  • кисломолочний сир — 600 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 150–170 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — 150 г.
рецепт рулета з маком
Рулет з маком. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця збити з цукром до пишної світлої маси, влити олію, після чого поступово додати просіяне борошно з розпушувачем. 
  2. Вилити тісто на деко, застелене пергаментом, посипати маком і випікати приблизно 10–13 хвилин за 180 °C. Гарячий корж одразу згорнути в рулет і залишити до охолодження.
  3. Для крему змішати сир, яйця, цукор, крохмаль і вершкове масло, перебити блендером до однорідності та готувати на водяній бані близько 30 хвилин, постійно помішуючи, доки маса не загусне.
  4. Охолоджений корж розгорнути, рівномірно змастити сирним кремом, щільно скрутити рулетом і поставити в холодильник на ніч. Після охолодження десерт добре просочується, легко нарізається й виходить ніжним та дуже смачним.

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рецепт Маковія рулет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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