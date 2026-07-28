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Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой: рецепт грузинского шеф-повара

28 июля 2026 12:04
Рулетики из баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Баклажаны с ореховой начинкой давно стали классикой грузинской кухни. Благодаря ароматным специям, обжаренному луку и грецким орехам закуска получается необыкновенно нежной, пикантной и очень вкусной. Готовится она несложно, а результат приятно удивляет.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • крупные баклажаны — 2 шт.;
  • грецкие орехи — 200 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лимонный сок — по вкусу;
  • кориандр — по вкусу;
  • сладкая паприка — по вкусу;
  • острая паприка — по вкусу;
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для приготовления;
  • вода — для регулирования густоты начинки.
Рулетики с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать вдоль тонкими ломтиками, посолить и оставить на 30 минут.
  2. После этого обсушить, смазать маслом и запечь при 180 °C примерно 20–30 минут до мягкости. Дать остыть.
  3. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета.
  4. В блендере измельчить грецкие орехи, лук, чеснок, лимонный сок и специи.
  5. Постепенно добавить немного воды, чтобы начинка стала густой и однородной.
  6. На каждую пластину баклажана нанести ореховую массу, равномерно распределить и свернуть рулетиком.
  7. Перед подачей закуску желательно охладить на 20–30 минут, чтобы вкусы лучше соединились.

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