Рыба "по-еврейски" за 10 минут: понадобится 900 г хека

Рыба "по-еврейски". Фото: gospodynka.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Эта рыба готовится настолько быстро, что её легко приготовить даже в будний день после работы. Хек получается нежным и сочным благодаря овощной подушке и легкому соусу. Блюдо простое, но настолько вкусное, что часто становится любимым в домашнем меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

хек — 900 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

мука — 2–3 ст. л.;

томатный соус — 2–3 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.;

вода — 250 мл.;

соль, черный перец, паприка — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

укроп, зеленый лук — по желанию.

Хек в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Рыбу почистить, промыть и нарезать порционными кусочками. Посолить, поперчить и оставить на несколько минут. Обвалять в муке и обжарить на растительном масле до легкой золотистой корочки, не доводя до полной готовности. Отдельно приготовить овощную основу. Лук нарезать, морковь натереть и обжарить до мягкости. Добавить соль, перец и паприку, перемешать и выложить ровным слоем в сковороду, сверху уложить рыбу. Для соуса смешать томатный соус, сметану, воду и немного соли до однородной консистенции. Залить рыбу с овощами, накрыть крышкой и тушить примерно 15–20 минут на среднем огне. В конце добавить зелень по желанию.

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