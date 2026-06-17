Как приготовить белую рыбу: понадобится 1 кг хека или минтая

Жареная рыба. Фото: gospodynka.com.ua

Если обычный хек или минтай кажутся вам слишком простыми, попробуйте приготовить их по этому рецепту. Благодаря специям и простому кляру рыба получается нежной, ароматной и очень сочной. Такое блюдо прекрасно сочетается с картофелем, овощами или любым любимым гарниром и легко станет одним из самых любимых в семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

хек или минтай — 1,2 кг;

соль — 1 ч. л.;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

приправа для рыбы — 1 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

мука — 2–3 ст. л.;

растительное масло — для жарки.

Жареная рыба на ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Рыбу промыть, очистить и нарезать порционными кусочками. Добавить соль, хмели-сунели, приправу для рыбы и яйца, хорошо перемешать. Добавить муку и ещё раз перемешать, чтобы кусочки равномерно покрылись смесью. На разогретой сковороде обжарить рыбу с обеих сторон до румяной корочки. Перед подачей по желанию посыпать свежей зеленью.

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