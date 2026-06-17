Как приготовить белую рыбу: понадобится 1 кг хека или минтая

Вот как нужно готовить рыбу: понадобится 1 кг хека или минтая
Если обычный хек или минтай кажутся вам слишком простыми, попробуйте приготовить их по этому рецепту. Благодаря специям и простому кляру рыба получается нежной, ароматной и очень сочной. Такое блюдо прекрасно сочетается с картофелем, овощами или любым любимым гарниром и легко станет одним из самых любимых в семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- хек или минтай — 1,2 кг;
- соль — 1 ч. л.;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- приправа для рыбы — 1 ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 2–3 ст. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Рыбу промыть, очистить и нарезать порционными кусочками.
- Добавить соль, хмели-сунели, приправу для рыбы и яйца, хорошо перемешать.
- Добавить муку и ещё раз перемешать, чтобы кусочки равномерно покрылись смесью.
- На разогретой сковороде обжарить рыбу с обеих сторон до румяной корочки.
- Перед подачей по желанию посыпать свежей зеленью.
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