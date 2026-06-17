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Главная Вкус Вот как нужно готовить рыбу: понадобится 1 кг хека или минтая

Вот как нужно готовить рыбу: понадобится 1 кг хека или минтая

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 21:04
Как приготовить белую рыбу: понадобится 1 кг хека или минтая
Жареная рыба. Фото: gospodynka.com.ua

Если обычный хек или минтай кажутся вам слишком простыми, попробуйте приготовить их по этому рецепту. Благодаря специям и простому кляру рыба получается нежной, ароматной и очень сочной. Такое блюдо прекрасно сочетается с картофелем, овощами или любым любимым гарниром и легко станет одним из самых любимых в семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • хек или минтай — 1,2 кг;
  • соль — 1 ч. л.;
  • хмели-сунели — 1 ч. л.;
  • приправа для рыбы — 1 ч. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 2–3 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт приготування мінтая
Жареная рыба на ужин. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Рыбу промыть, очистить и нарезать порционными кусочками.
  2. Добавить соль, хмели-сунели, приправу для рыбы и яйца, хорошо перемешать.
  3. Добавить муку и ещё раз перемешать, чтобы кусочки равномерно покрылись смесью.
  4. На разогретой сковороде обжарить рыбу с обеих сторон до румяной корочки.
  5. Перед подачей по желанию посыпать свежей зеленью.

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рецепт хек минтай
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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