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Головна Смак Ось як треба готувати рибу: знадобиться 1 кг хека або мінтая

Ось як треба готувати рибу: знадобиться 1 кг хека або мінтая

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 21:04
Як приготувати білу рибу: знадобиться 1 кг хека або мінтая
Смажена риба. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо звичайний хек або мінтай здаються занадто простими, спробуйте приготувати їх за цим рецептом. Завдяки спеціям та простому кляру риба виходить ніжною, ароматною і дуже соковитою. Така страва чудово поєднується з картоплею, овочами або будь-яким улюбленим гарніром і легко стане однією з найулюбленіших у родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • хек або мінтай — 1,2 кг;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • хмелі-сунелі — 1 ч. л.;
  • приправа для риби — 1 ч. л.;
  • яйця — 2 шт.;
  • борошно — 2–3 ст. л.;
  • олія — для смаження.
рецепт приготування мінтая
Смажена риба на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Рибу промити, очистити та нарізати порційними шматочками.
  2. Додати сіль, хмелі-сунелі, приправу для риби та яйця, добре перемішати.
  3. Додати борошно й ще раз перемішати, щоб шматочки рівномірно вкрилися сумішшю.
  4. На розігрітій сковороді обсмажити рибу з обох боків до рум’яної скоринки.
  5. Перед подачею за бажанням посипати свіжою зеленню.

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рецепт хек минтай
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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