Як приготувати білу рибу: знадобиться 1 кг хека або мінтая

Смажена риба. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо звичайний хек або мінтай здаються занадто простими, спробуйте приготувати їх за цим рецептом. Завдяки спеціям та простому кляру риба виходить ніжною, ароматною і дуже соковитою. Така страва чудово поєднується з картоплею, овочами або будь-яким улюбленим гарніром і легко стане однією з найулюбленіших у родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

хек або мінтай — 1,2 кг;

сіль — 1 ч. л.;

хмелі-сунелі — 1 ч. л.;

приправа для риби — 1 ч. л.;

яйця — 2 шт.;

борошно — 2–3 ст. л.;

олія — для смаження.

Смажена риба на вечерю. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Рибу промити, очистити та нарізати порційними шматочками. Додати сіль, хмелі-сунелі, приправу для риби та яйця, добре перемішати. Додати борошно й ще раз перемішати, щоб шматочки рівномірно вкрилися сумішшю. На розігрітій сковороді обсмажити рибу з обох боків до рум’яної скоринки. Перед подачею за бажанням посипати свіжою зеленню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Читайте також:

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.