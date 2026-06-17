Як приготувати білу рибу: знадобиться 1 кг хека або мінтая

Ось як треба готувати рибу: знадобиться 1 кг хека або мінтая
Якщо звичайний хек або мінтай здаються занадто простими, спробуйте приготувати їх за цим рецептом. Завдяки спеціям та простому кляру риба виходить ніжною, ароматною і дуже соковитою. Така страва чудово поєднується з картоплею, овочами або будь-яким улюбленим гарніром і легко стане однією з найулюбленіших у родині.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- хек або мінтай — 1,2 кг;
- сіль — 1 ч. л.;
- хмелі-сунелі — 1 ч. л.;
- приправа для риби — 1 ч. л.;
- яйця — 2 шт.;
- борошно — 2–3 ст. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Рибу промити, очистити та нарізати порційними шматочками.
- Додати сіль, хмелі-сунелі, приправу для риби та яйця, добре перемішати.
- Додати борошно й ще раз перемішати, щоб шматочки рівномірно вкрилися сумішшю.
- На розігрітій сковороді обсмажити рибу з обох боків до рум’яної скоринки.
- Перед подачею за бажанням посипати свіжою зеленню.
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