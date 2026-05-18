Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Скумбрія смачніша за лосось: рецепт риби в духовці

Скумбрія смачніша за лосось: рецепт риби в духовці

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 14:04
Скумбрія смачніша за лосось: рецепт риби в духовці
Запечена скумбрія. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва легко може змінити уявлення про звичайну скумбрію, перетворюючи її на повноцінну святкову вечерю без зайвих зусиль. Завдяки запіканню з овочами риба виходить надзвичайно соковитою, а кожен шматочок просочується ароматним соусом із лимоном і спеціями. Плавлений сир додає ніжності та легкої вершкової нотки, яка робить смак більш глибоким і збалансованим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • скумбрія — 2 шт. (близько 800 г.);
  • картопля — 500–600 г.;
  • морква — 250 г.;
  • цибуля — 250 г.;
  • плавлений сир — 350 г.;
  • сіль — за смаком.;
  • чорний перець — за смаком.;
  • олія — для обсмажування.

Для соусу:

  • олія — 2 ст. л.;
  • соєвий соус — 2–3 ст. л.;
  • мелений коріандр — 0,5 ч. л.;
  • лимонний сік — 2–3 ст. л.
рецепт скумбрії в духовці
Запечена риба. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Скумбрію очистити від нутрощів, голови та хребта, видалити кістки, промити та зробити надрізи.
  2. Викласти рибу у форму для запікання разом із нарізаною картоплею, морквою та цибулею.
  3. Для соусу змішати олію, соєвий соус, лимонний сік і мелений коріандр, після чого рівномірно змастити рибу та овочі.
  4. Запікати у розігрітій духовці при 180 °C приблизно 40 хвилин до м’якості овочів і рум’яної скоринки риби.
  5. Готову страву трохи охолодити та подавати теплою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Читайте також:

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

риба рецепт скумбрія
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації