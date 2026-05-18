Скумбрія смачніша за лосось: рецепт риби в духовці

Запечена скумбрія. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва легко може змінити уявлення про звичайну скумбрію, перетворюючи її на повноцінну святкову вечерю без зайвих зусиль. Завдяки запіканню з овочами риба виходить надзвичайно соковитою, а кожен шматочок просочується ароматним соусом із лимоном і спеціями. Плавлений сир додає ніжності та легкої вершкової нотки, яка робить смак більш глибоким і збалансованим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

скумбрія — 2 шт. (близько 800 г.);

картопля — 500–600 г.;

морква — 250 г.;

цибуля — 250 г.;

плавлений сир — 350 г.;

сіль — за смаком.;

чорний перець — за смаком.;

олія — для обсмажування.

Для соусу:

олія — 2 ст. л.;

соєвий соус — 2–3 ст. л.;

мелений коріандр — 0,5 ч. л.;

лимонний сік — 2–3 ст. л.

Запечена риба. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Скумбрію очистити від нутрощів, голови та хребта, видалити кістки, промити та зробити надрізи. Викласти рибу у форму для запікання разом із нарізаною картоплею, морквою та цибулею. Для соусу змішати олію, соєвий соус, лимонний сік і мелений коріандр, після чого рівномірно змастити рибу та овочі. Запікати у розігрітій духовці при 180 °C приблизно 40 хвилин до м’якості овочів і рум’яної скоринки риби. Готову страву трохи охолодити та подавати теплою.

