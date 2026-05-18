Скумбрія смачніша за лосось: рецепт риби в духовці
Ця страва легко може змінити уявлення про звичайну скумбрію, перетворюючи її на повноцінну святкову вечерю без зайвих зусиль. Завдяки запіканню з овочами риба виходить надзвичайно соковитою, а кожен шматочок просочується ароматним соусом із лимоном і спеціями. Плавлений сир додає ніжності та легкої вершкової нотки, яка робить смак більш глибоким і збалансованим.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- скумбрія — 2 шт. (близько 800 г.);
- картопля — 500–600 г.;
- морква — 250 г.;
- цибуля — 250 г.;
- плавлений сир — 350 г.;
- сіль — за смаком.;
- чорний перець — за смаком.;
- олія — для обсмажування.
Для соусу:
- олія — 2 ст. л.;
- соєвий соус — 2–3 ст. л.;
- мелений коріандр — 0,5 ч. л.;
- лимонний сік — 2–3 ст. л.
Спосіб приготування
- Скумбрію очистити від нутрощів, голови та хребта, видалити кістки, промити та зробити надрізи.
- Викласти рибу у форму для запікання разом із нарізаною картоплею, морквою та цибулею.
- Для соусу змішати олію, соєвий соус, лимонний сік і мелений коріандр, після чого рівномірно змастити рибу та овочі.
- Запікати у розігрітій духовці при 180 °C приблизно 40 хвилин до м’якості овочів і рум’яної скоринки риби.
- Готову страву трохи охолодити та подавати теплою.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.
Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.
Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.
Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.