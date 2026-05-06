Риба в лаваші за 30 хвилин: "Коронна" страва, яку всі будуть хвалити

Риба в лаваші за 30 хвилин: "Коронна" страва, яку всі будуть хвалити

Дата публікації: 6 травня 2026 15:44
Риба в лаваші. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва виглядає ефектно, але готується значно простіше, ніж здається. Соковита риба, ніжний соус і хрусткий лаваш створюють ідеальне поєднання смаків. Усе запікається в духовці та просочується ароматами, які складно забути. Саме той варіант, який легко зробити "коронним" для сімейної вечері або гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • філе риби — 500–600 г;
  • лаваш — 2–3 листи;
  • помідор — 2 шт.

Для соусу:

  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • гірчиця зерниста — 1 ч. л.;
  • сіль — за смаком.

Для намазки:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • сир твердий — 50 г;
  • сіль — за смаком.
Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Приготувати соус: яйця змішати зі сметаною, додати подрібнену цибулю, петрушку, обидва види гірчиці та сіль.
  2. Філе риби занурити в соус.
  3. На лаваш викласти кружальця помідора, зверху додати шматок риби, полити соусом і загорнути конвертом.
  4. Викласти заготовки у форму для запікання.
  5. Для намазки змішати сметану з тертим сиром і злегка підсолити. Рівномірно розподілити зверху.
  6. Запікати при температурі 170°C приблизно 30 хвилин до рум’яної скоринки.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
