Риба в лаваші за 30 хвилин: "Коронна" страва, яку всі будуть хвалити

Риба в лаваші. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва виглядає ефектно, але готується значно простіше, ніж здається. Соковита риба, ніжний соус і хрусткий лаваш створюють ідеальне поєднання смаків. Усе запікається в духовці та просочується ароматами, які складно забути. Саме той варіант, який легко зробити "коронним" для сімейної вечері або гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

філе риби — 500–600 г;

лаваш — 2–3 листи;

помідор — 2 шт.

Для соусу:

яйця — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

петрушка — 1 пучок;

гірчиця — 1 ч. л.;

гірчиця зерниста — 1 ч. л.;

сіль — за смаком.

Для намазки:

сметана — 2 ст. л.;

сир твердий — 50 г;

сіль — за смаком.

Приготування страви. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Приготувати соус: яйця змішати зі сметаною, додати подрібнену цибулю, петрушку, обидва види гірчиці та сіль. Філе риби занурити в соус. На лаваш викласти кружальця помідора, зверху додати шматок риби, полити соусом і загорнути конвертом. Викласти заготовки у форму для запікання. Для намазки змішати сметану з тертим сиром і злегка підсолити. Рівномірно розподілити зверху. Запікати при температурі 170°C приблизно 30 хвилин до рум’яної скоринки.

