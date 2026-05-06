Риба в лаваші за 30 хвилин: "Коронна" страва, яку всі будуть хвалити
Ця страва виглядає ефектно, але готується значно простіше, ніж здається. Соковита риба, ніжний соус і хрусткий лаваш створюють ідеальне поєднання смаків. Усе запікається в духовці та просочується ароматами, які складно забути. Саме той варіант, який легко зробити "коронним" для сімейної вечері або гостей.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- філе риби — 500–600 г;
- лаваш — 2–3 листи;
- помідор — 2 шт.
Для соусу:
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- гірчиця зерниста — 1 ч. л.;
- сіль — за смаком.
Для намазки:
- сметана — 2 ст. л.;
- сир твердий — 50 г;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Приготувати соус: яйця змішати зі сметаною, додати подрібнену цибулю, петрушку, обидва види гірчиці та сіль.
- Філе риби занурити в соус.
- На лаваш викласти кружальця помідора, зверху додати шматок риби, полити соусом і загорнути конвертом.
- Викласти заготовки у форму для запікання.
- Для намазки змішати сметану з тертим сиром і злегка підсолити. Рівномірно розподілити зверху.
- Запікати при температурі 170°C приблизно 30 хвилин до рум’яної скоринки.
