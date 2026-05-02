Не смажте та не запікайте: у рибному магазині дали рецепт, як солити мойву

Не смажте та не запікайте: у рибному магазині дали рецепт, як солити мойву

Дата публікації: 2 травня 2026 00:44
Солона мойва. Фото: кадр з відео

Цей спосіб приготування мойви повністю змінює уявлення про рибні закуски. Без смаження та духовки вона виходить ніжною, ароматною і в міру пікантною. Усе, що потрібно — простий маринад і трохи часу. Ідеальний варіант для швидкої домашньої закуски.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • мойва — 600 г;
  • цибуля — 1 шт.

Для маринаду:

  • вода — 500 мл.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • гвоздика — 2 бутони;
  • перець духмяний — 4 горошини;
  • перець чорний горошком — 0,5 ч. л.;
  • коріандр горошком — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • олія — 2 ст. л.
Риба та цибуля. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Мойву очистити, промити та обсушити.
  2. Для маринаду довести воду зі спеціями до кипіння і проварити кілька хвилин, після чого охолодити.
  3. Додати оцет і олію, перемішати.
  4. Цибулю нарізати півкільцями. Викласти рибу і цибулю шарами в ємність, залити маринадом так, щоб усе було покрите.
  5. Залишити в холодильнику на 24 години для маринування.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
