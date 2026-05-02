Не смажте та не запікайте: у рибному магазині дали рецепт, як солити мойву

Солона мойва. Фото: кадр з відео

Цей спосіб приготування мойви повністю змінює уявлення про рибні закуски. Без смаження та духовки вона виходить ніжною, ароматною і в міру пікантною. Усе, що потрібно — простий маринад і трохи часу. Ідеальний варіант для швидкої домашньої закуски.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

мойва — 600 г;

цибуля — 1 шт.

Для маринаду:

вода — 500 мл.;

лавровий лист — 2 шт.;

гвоздика — 2 бутони;

перець духмяний — 4 горошини;

перець чорний горошком — 0,5 ч. л.;

коріандр горошком — 0,5 ч. л.;

сіль — 2 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

олія — 2 ст. л.

Риба та цибуля. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Мойву очистити, промити та обсушити. Для маринаду довести воду зі спеціями до кипіння і проварити кілька хвилин, після чого охолодити. Додати оцет і олію, перемішати. Цибулю нарізати півкільцями. Викласти рибу і цибулю шарами в ємність, залити маринадом так, щоб усе було покрите. Залишити в холодильнику на 24 години для маринування.

