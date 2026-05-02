Не смажте та не запікайте: у рибному магазині дали рецепт, як солити мойву
Цей спосіб приготування мойви повністю змінює уявлення про рибні закуски. Без смаження та духовки вона виходить ніжною, ароматною і в міру пікантною. Усе, що потрібно — простий маринад і трохи часу. Ідеальний варіант для швидкої домашньої закуски.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- мойва — 600 г;
- цибуля — 1 шт.
Для маринаду:
- вода — 500 мл.;
- лавровий лист — 2 шт.;
- гвоздика — 2 бутони;
- перець духмяний — 4 горошини;
- перець чорний горошком — 0,5 ч. л.;
- коріандр горошком — 0,5 ч. л.;
- сіль — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Мойву очистити, промити та обсушити.
- Для маринаду довести воду зі спеціями до кипіння і проварити кілька хвилин, після чого охолодити.
- Додати оцет і олію, перемішати.
- Цибулю нарізати півкільцями. Викласти рибу і цибулю шарами в ємність, залити маринадом так, щоб усе було покрите.
- Залишити в холодильнику на 24 години для маринування.
