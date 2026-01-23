Салака пряного посолу — економний рецепт приготування з фото

Салака пряного посолу — економний рецепт 60 грн за 1 кг
Домашня салака пряного посолу — це приклад простого й бюджетного рецепта, який не поступається магазинним варіантам. Завдяки правильно підібраним спеціям риба виходить ароматною, ніжною та добре просоленою. Такий спосіб приготування з фото легко повторити вдома без складних інгредієнтів. Економний рецепт стане вдалим рішенням для щоденного меню й домашніх закусок.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- салака — 0,5 кг.;
- вода — 500 мл.;
- сіль — 2 ст. л. з гіркою;
- цукор — 1 ст. л. з невеликою гіркою;
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець духмяний — кілька горошин;
- перець чорний горошком — жменя;
- коріандр мелений — 1 ч. л. з гіркою;
- гвоздика — кілька бутонів;
- імбир сушений мелений — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Салаку ретельно очистити від нутрощів, добре промити під холодною водою та залишити, щоб зайва рідина стекла. Воду перелити в каструлю, додати сіль і цукор, поставити на плиту та прогріти, постійно перемішуючи, до повного розчинення кристалів.
Коли розсіл стане прозорим і однорідним, додати лавровий лист, духмяний перець, чорний перець горошком, мелений коріандр, гвоздику та сушений імбир. Дати спеціям прогрітися в гарячому розсолі, щоб вони повністю розкрили аромат, після чого зняти каструлю з плити.
Розсіл залишити остигати до кімнатної температури, щоб він не проварив рибу. Підготовлену салаку щільно викласти в скляну або емальовану ємність. Залити рибу охолодженим пряним розсолом так, щоб вона була повністю покрита рідиною.
Ємність накрити кришкою або тарілкою та прибрати в прохолодне місце на 1-2 доби. У процесі настоювання салака поступово просолюється, вбирає аромат спецій і стає ніжною та соковитою.
Перед подачею рибу злегка обсушити та нарізати порційними шматочками.
