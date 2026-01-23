Відео
Салака пряного посолу — економний рецепт 60 грн за 1 кг

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 01:04
Салака пряного посолу — економний рецепт приготування з фото
Салака пряного посолу. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашня салака пряного посолу — це приклад простого й бюджетного рецепта, який не поступається магазинним варіантам. Завдяки правильно підібраним спеціям риба виходить ароматною, ніжною та добре просоленою. Такий спосіб приготування з фото легко повторити вдома без складних інгредієнтів. Економний рецепт стане вдалим рішенням для щоденного меню й домашніх закусок.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • салака — 0,5 кг.;
  • вода — 500 мл.;
  • сіль — 2 ст. л. з гіркою;
  • цукор — 1 ст. л. з невеликою гіркою;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець духмяний — кілька горошин;
  • перець чорний горошком — жменя;
  • коріандр мелений — 1 ч. л. з гіркою;
  • гвоздика — кілька бутонів;
  • імбир сушений мелений — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Салаку ретельно очистити від нутрощів, добре промити під холодною водою та залишити, щоб зайва рідина стекла. Воду перелити в каструлю, додати сіль і цукор, поставити на плиту та прогріти, постійно перемішуючи, до повного розчинення кристалів.

рецепт солоної салаки
Маринад для риби. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли розсіл стане прозорим і однорідним, додати лавровий лист, духмяний перець, чорний перець горошком, мелений коріандр, гвоздику та сушений імбир. Дати спеціям прогрітися в гарячому розсолі, щоб вони повністю розкрили аромат, після чого зняти каструлю з плити.

рецепт слабосолоної салаки
Ікра та риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Розсіл залишити остигати до кімнатної температури, щоб він не проварив рибу. Підготовлену салаку щільно викласти в скляну або емальовану ємність. Залити рибу охолодженим пряним розсолом так, щоб вона була повністю покрита рідиною.

домашня слабосолона риба
Риба та маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Ємність накрити кришкою або тарілкою та прибрати в прохолодне місце на 1-2 доби. У процесі настоювання салака поступово просолюється, вбирає аромат спецій і стає ніжною та соковитою.

як засолити салаку в домашніх умовах
Риба в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачею рибу злегка обсушити та нарізати порційними шматочками.

риба рецепт маринад оселедець салака
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
