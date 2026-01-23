Салака пряного посола — экономный рецепт приготовления с фото

Салака пряного посола — экономный рецепт 60 грн за 1 кг
Домашняя салака пряного посола — это пример простого и бюджетного рецепта, который не уступает магазинным вариантам. Благодаря правильно подобранным специям рыба получается ароматной, нежной и хорошо просоленной. Такой способ приготовления с фото легко повторить дома без сложных ингредиентов. Экономный рецепт станет удачным решением для ежедневного меню и домашних закусок.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- салака — 0,5 кг;
- вода — 500 мл.;
- соль — 2 ст. л. с горкой;
- сахар — 1 ст. л. с небольшой горкой;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец душистый — несколько горошин;
- перец черный горошком — горсть;
- кориандр молотый — 1 ч. л. с горкой;
- гвоздика — несколько бутонов;
- имбирь сушеный молотый — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Салаку тщательно очистить от внутренностей, хорошо промыть под холодной водой и оставить, чтобы лишняя жидкость стекла. Воду перелить в кастрюлю, добавить соль и сахар, поставить на плиту и прогреть, постоянно перемешивая, до полного растворения кристаллов.
Когда рассол станет прозрачным и однородным, добавить лавровый лист, душистый перец, черный перец горошком, молотый кориандр, гвоздику и сушеный имбирь. Дать специям прогреться в горячем рассоле, чтобы они полностью раскрыли аромат, после чего снять кастрюлю с плиты.
Рассол оставить остывать до комнатной температуры, чтобы он не проварил рыбу. Подготовленную салаку плотно выложить в стеклянную или эмалированную емкость. Залить рыбу охлажденным пряным рассолом так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью.
Емкость накрыть крышкой или тарелкой и убрать в прохладное место на 1-2 суток. В процессе настаивания салака постепенно просаливается, впитывает аромат специй и становится нежной и сочной.
Перед подачей рыбу слегка обсушить и нарезать порционными кусочками.
