Україна
Салака пряного посола — экономный рецепт 60 грн за 1 кг

Салака пряного посола — экономный рецепт 60 грн за 1 кг

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 01:04
Салака пряного посола — экономный рецепт приготовления с фото
Салака пряного посола. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашняя салака пряного посола — это пример простого и бюджетного рецепта, который не уступает магазинным вариантам. Благодаря правильно подобранным специям рыба получается ароматной, нежной и хорошо просоленной. Такой способ приготовления с фото легко повторить дома без сложных ингредиентов. Экономный рецепт станет удачным решением для ежедневного меню и домашних закусок.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • салака — 0,5 кг;
  • вода — 500 мл.;
  • соль — 2 ст. л. с горкой;
  • сахар — 1 ст. л. с небольшой горкой;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • перец душистый — несколько горошин;
  • перец черный горошком — горсть;
  • кориандр молотый — 1 ч. л. с горкой;
  • гвоздика — несколько бутонов;
  • имбирь сушеный молотый — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Салаку тщательно очистить от внутренностей, хорошо промыть под холодной водой и оставить, чтобы лишняя жидкость стекла. Воду перелить в кастрюлю, добавить соль и сахар, поставить на плиту и прогреть, постоянно перемешивая, до полного растворения кристаллов.

рецепт солоної салаки
Маринад для рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда рассол станет прозрачным и однородным, добавить лавровый лист, душистый перец, черный перец горошком, молотый кориандр, гвоздику и сушеный имбирь. Дать специям прогреться в горячем рассоле, чтобы они полностью раскрыли аромат, после чего снять кастрюлю с плиты.

рецепт слабосолоної салаки
Икра и рыба. Фото: smakuiemo.com.ua

Рассол оставить остывать до комнатной температуры, чтобы он не проварил рыбу. Подготовленную салаку плотно выложить в стеклянную или эмалированную емкость. Залить рыбу охлажденным пряным рассолом так, чтобы она была полностью покрыта жидкостью.

домашня слабосолона риба
Рыба и маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Емкость накрыть крышкой или тарелкой и убрать в прохладное место на 1-2 суток. В процессе настаивания салака постепенно просаливается, впитывает аромат специй и становится нежной и сочной.

як засолити салаку в домашніх умовах
Рыба в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачей рыбу слегка обсушить и нарезать порционными кусочками.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
