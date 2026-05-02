Не жарьте и не запекайте: в рыбном магазине дали рецепт, как солить мойву
Этот способ приготовления мойвы полностью меняет представление о рыбных закусках. Без жарки и духовки она получается нежной, ароматной и в меру пикантной. Все, что нужно — простой маринад и немного времени. Идеальный вариант для быстрой домашней закуски на скорую руку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- мойва — 600 г;
- лук репчатый — 1 шт.
Для маринада:
- вода — 500 мл.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- гвоздика — 2 бутона;
- перец душистый — 4 горошины;
- перец черный горошком — 0,5 ч. л.;
- кориандр горошком — 0,5 ч. л.;
- соль — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Мойву очистить, промыть и обсушить.
- Для маринада довести воду со специями до кипения и проварить несколько минут, после чего охладить.
- Добавить уксус и растительное масло, перемешать.
- Лук нарезать полукольцами. Выложить рыбу и лук слоями в емкость, залить маринадом так, чтобы все было покрыто.
- Оставить в холодильнике на 24 часа для маринования.
