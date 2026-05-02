Не жарьте и не запекайте: в рыбном магазине дали рецепт, как солить мойву

Соленая мойва. Фото: кадр из видео

Этот способ приготовления мойвы полностью меняет представление о рыбных закусках. Без жарки и духовки она получается нежной, ароматной и в меру пикантной. Все, что нужно — простой маринад и немного времени. Идеальный вариант для быстрой домашней закуски на скорую руку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

мойва — 600 г;

лук репчатый — 1 шт.

Для маринада:

вода — 500 мл.;

лавровый лист — 2 шт.;

гвоздика — 2 бутона;

перец душистый — 4 горошины;

перец черный горошком — 0,5 ч. л.;

кориандр горошком — 0,5 ч. л.;

соль — 2 ст. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Рыба и лук. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Мойву очистить, промыть и обсушить. Для маринада довести воду со специями до кипения и проварить несколько минут, после чего охладить. Добавить уксус и растительное масло, перемешать. Лук нарезать полукольцами. Выложить рыбу и лук слоями в емкость, залить маринадом так, чтобы все было покрыто. Оставить в холодильнике на 24 часа для маринования.

