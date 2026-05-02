Главная Вкус Не жарьте и не запекайте: в рыбном магазине дали рецепт, как солить мойву

Дата публикации 2 мая 2026 00:44
Соленая мойва. Фото: кадр из видео

Этот способ приготовления мойвы полностью меняет представление о рыбных закусках. Без жарки и духовки она получается нежной, ароматной и в меру пикантной. Все, что нужно — простой маринад и немного времени. Идеальный вариант для быстрой домашней закуски на скорую руку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мойва — 600 г;
  • лук репчатый — 1 шт.

Для маринада:

  • вода — 500 мл.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • гвоздика — 2 бутона;
  • перец душистый — 4 горошины;
  • перец черный горошком — 0,5 ч. л.;
  • кориандр горошком — 0,5 ч. л.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.
Рыба и лук. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Мойву очистить, промыть и обсушить.
  2. Для маринада довести воду со специями до кипения и проварить несколько минут, после чего охладить.
  3. Добавить уксус и растительное масло, перемешать.
  4. Лук нарезать полукольцами. Выложить рыбу и лук слоями в емкость, залить маринадом так, чтобы все было покрыто.
  5. Оставить в холодильнике на 24 часа для маринования.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Читайте также:

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

Юлия Щербак - Редактор
