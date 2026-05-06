Рыба в лаваше за 30 минут: "Коронное" блюдо, которое все будут хвалить
Это блюдо выглядит эффектно, но готовится значительно проще, чем кажется. Сочная рыба, нежный соус и хрустящий лаваш создают идеальное сочетание вкусов. Все запекается в духовке и пропитывается ароматами, которые сложно забыть. Именно тот вариант, который легко сделать "коронным" для семейного ужина или гостей.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- филе рыбы — 500-600 г;
- лаваш — 2-3 листа;
- помидор — 2 шт.
Для соуса:
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- горчица — 1 ч. л.;
- горчица зернистая — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Для намазки:
- сметана — 2 ст. л.;
- сыр твердый — 50 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Приготовить соус: яйца смешать со сметаной, добавить измельченный лук, петрушку, оба вида горчицы и соль.
- Филе рыбы окунуть в соус.
- На лаваш выложить кружочки помидора, сверху добавить кусок рыбы, полить соусом и завернуть конвертом.
- Выложить заготовки в форму для запекания.
- Для намазки смешать сметану с тертым сыром и слегка подсолить. Равномерно распределить сверху.
- Запекать при температуре 170°C примерно 30 минут до румяной корочки.
