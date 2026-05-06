Главная Вкус Рыба в лаваше за 30 минут: "Коронное" блюдо, которое все будут хвалить

Дата публикации 6 мая 2026 15:44
Рыба в лаваше. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо выглядит эффектно, но готовится значительно проще, чем кажется. Сочная рыба, нежный соус и хрустящий лаваш создают идеальное сочетание вкусов. Все запекается в духовке и пропитывается ароматами, которые сложно забыть. Именно тот вариант, который легко сделать "коронным" для семейного ужина или гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • филе рыбы — 500-600 г;
  • лаваш — 2-3 листа;
  • помидор — 2 шт.

Для соуса:

  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • петрушка — 1 пучок;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • горчица зернистая — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу.

Для намазки:

  • сметана — 2 ст. л.;
  • сыр твердый — 50 г;
  • соль — по вкусу.
Приготовление блюда. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Приготовить соус: яйца смешать со сметаной, добавить измельченный лук, петрушку, оба вида горчицы и соль.
  2. Филе рыбы окунуть в соус.
  3. На лаваш выложить кружочки помидора, сверху добавить кусок рыбы, полить соусом и завернуть конвертом.
  4. Выложить заготовки в форму для запекания.
  5. Для намазки смешать сметану с тертым сыром и слегка подсолить. Равномерно распределить сверху.
  6. Запекать при температуре 170°C примерно 30 минут до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
