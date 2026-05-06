Рыба в лаваше за 30 минут: "Коронное" блюдо, которое все будут хвалить

Рыба в лаваше.

Это блюдо выглядит эффектно, но готовится значительно проще, чем кажется. Сочная рыба, нежный соус и хрустящий лаваш создают идеальное сочетание вкусов. Все запекается в духовке и пропитывается ароматами, которые сложно забыть. Именно тот вариант, который легко сделать "коронным" для семейного ужина или гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

филе рыбы — 500-600 г;

лаваш — 2-3 листа;

помидор — 2 шт.

Для соуса:

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

лук — 1 шт.;

петрушка — 1 пучок;

горчица — 1 ч. л.;

горчица зернистая — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Для намазки:

сметана — 2 ст. л.;

сыр твердый — 50 г;

соль — по вкусу.

Приготовление блюда.

Способ приготовления

Приготовить соус: яйца смешать со сметаной, добавить измельченный лук, петрушку, оба вида горчицы и соль. Филе рыбы окунуть в соус. На лаваш выложить кружочки помидора, сверху добавить кусок рыбы, полить соусом и завернуть конвертом. Выложить заготовки в форму для запекания. Для намазки смешать сметану с тертым сыром и слегка подсолить. Равномерно распределить сверху. Запекать при температуре 170°C примерно 30 минут до румяной корочки.

