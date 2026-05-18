Скумбрия вкуснее лосося: рецепт рыбы в духовке

Скумбрия вкуснее лосося: рецепт рыбы в духовке

Дата публикации 18 мая 2026 14:04
Запеченная скумбрия. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо легко может изменить представление об обычной скумбрии, превращая ее в полноценный праздничный ужин без лишних усилий. Благодаря запеканию с овощами рыба получается необычайно сочной, а каждый кусочек пропитывается ароматным соусом с лимоном и специями. Плавленый сыр добавляет нежности и легкой сливочной нотки, которая делает вкус более глубоким и сбалансированным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • скумбрия — 2 шт. (около 800 г.);
  • картофель — 500-600 г;
  • морковь — 250 г.;
  • лук — 250 г.;
  • плавленый сыр — 350 г;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • масло — для обжаривания.

Для соуса:

  • масло — 2 ст. л.;
  • соевый соус — 2-3 ст. л.;
  • молотый кориандр — 0,5 ч. л.;
  • лимонный сок — 2-3 ст. л.
рецепт скумбрії в духовці
Запеченная рыба. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Скумбрию очистить от внутренностей, головы и позвоночника, удалить кости, промыть и сделать надрезы.
  2. Выложить рыбу в форму для запекания вместе с нарезанным картофелем, морковью и луком.
  3. Для соуса смешать масло, соевый соус, лимонный сок и молотый кориандр, после чего равномерно смазать рыбу и овощи.
  4. Запекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 40 минут до мягкости овощей и румяной корочки рыбы.
  5. Готовое блюдо немного охладить и подавать теплым.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
