Скумбрия вкуснее лосося: рецепт рыбы в духовке
Это блюдо легко может изменить представление об обычной скумбрии, превращая ее в полноценный праздничный ужин без лишних усилий. Благодаря запеканию с овощами рыба получается необычайно сочной, а каждый кусочек пропитывается ароматным соусом с лимоном и специями. Плавленый сыр добавляет нежности и легкой сливочной нотки, которая делает вкус более глубоким и сбалансированным.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- скумбрия — 2 шт. (около 800 г.);
- картофель — 500-600 г;
- морковь — 250 г.;
- лук — 250 г.;
- плавленый сыр — 350 г;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- масло — для обжаривания.
Для соуса:
- масло — 2 ст. л.;
- соевый соус — 2-3 ст. л.;
- молотый кориандр — 0,5 ч. л.;
- лимонный сок — 2-3 ст. л.
Способ приготовления
- Скумбрию очистить от внутренностей, головы и позвоночника, удалить кости, промыть и сделать надрезы.
- Выложить рыбу в форму для запекания вместе с нарезанным картофелем, морковью и луком.
- Для соуса смешать масло, соевый соус, лимонный сок и молотый кориандр, после чего равномерно смазать рыбу и овощи.
- Запекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 40 минут до мягкости овощей и румяной корочки рыбы.
- Готовое блюдо немного охладить и подавать теплым.
