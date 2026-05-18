Скумбрия вкуснее лосося: рецепт рыбы в духовке

Запеченная скумбрия. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо легко может изменить представление об обычной скумбрии, превращая ее в полноценный праздничный ужин без лишних усилий. Благодаря запеканию с овощами рыба получается необычайно сочной, а каждый кусочек пропитывается ароматным соусом с лимоном и специями. Плавленый сыр добавляет нежности и легкой сливочной нотки, которая делает вкус более глубоким и сбалансированным.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

скумбрия — 2 шт. (около 800 г.);

картофель — 500-600 г;

морковь — 250 г.;

лук — 250 г.;

плавленый сыр — 350 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

масло — для обжаривания.

Для соуса:

масло — 2 ст. л.;

соевый соус — 2-3 ст. л.;

молотый кориандр — 0,5 ч. л.;

лимонный сок — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Скумбрию очистить от внутренностей, головы и позвоночника, удалить кости, промыть и сделать надрезы. Выложить рыбу в форму для запекания вместе с нарезанным картофелем, морковью и луком. Для соуса смешать масло, соевый соус, лимонный сок и молотый кориандр, после чего равномерно смазать рыбу и овощи. Запекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 40 минут до мягкости овощей и румяной корочки рыбы. Готовое блюдо немного охладить и подавать теплым.

