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С помощью этого салата вы сможете похудеть летом: понадобятся редис, огурцы и яйца

9 июля 2026 15:04
Салат с редисом. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

В жаркие дни хочется легких, сочных и простых блюд, которые не требуют много времени у плиты. Этот салат из редиса, огурцов и яиц прекрасно подходит для летнего обеда или ужина. Свежие овощи, зелень и нежная кремовая заправка создают гармоничное сочетание вкусов, а приготовление занимает всего несколько минут.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • редис — 300 г;
  • огурцы — 1–2 шт.;
  • варёные яйца — 3–4 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • укроп — по вкусу.

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • плавленый сырок — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать редис и огурцы небольшими кусочками.
  2. Вареные яйца нарезать крупными кубиками, зелень мелко нашинковать.
  3. Натереть плавленый сырок на мелкой терке, добавить сметану, измельченный чеснок, соль и перец.
  4. Перемешать заправку до однородной кремообразной консистенции.
  5. Смешать все подготовленные ингредиенты в миске, добавить заправку и аккуратно перемешать.

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