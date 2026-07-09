С помощью этого салата вы сможете похудеть летом: понадобятся редис, огурцы и яйца

Салат с редисом. Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

В жаркие дни хочется легких, сочных и простых блюд, которые не требуют много времени у плиты. Этот салат из редиса, огурцов и яиц прекрасно подходит для летнего обеда или ужина. Свежие овощи, зелень и нежная кремовая заправка создают гармоничное сочетание вкусов, а приготовление занимает всего несколько минут.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

редис — 300 г;

огурцы — 1–2 шт.;

варёные яйца — 3–4 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

укроп — по вкусу.

Для заправки:

сметана — 3 ст. л.;

плавленый сырок — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Нарезать редис и огурцы небольшими кусочками. Вареные яйца нарезать крупными кубиками, зелень мелко нашинковать. Натереть плавленый сырок на мелкой терке, добавить сметану, измельченный чеснок, соль и перец. Перемешать заправку до однородной кремообразной консистенции. Смешать все подготовленные ингредиенты в миске, добавить заправку и аккуратно перемешать.

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