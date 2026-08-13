Салат "2 минуты": его можно готовить каждый день и он не надоедает

Огурцы и йогурт. Фото: smachnenke.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Этот салат особенно хорошо подходит для тех дней, когда хочется чего-то легкого, свежего и без лишних хлопот. Освежающие огурцы прекрасно сочетаются с кремовой заправкой, а лимон придает приятную кислинку.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурец — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

греческий йогурт — 2 ст. л.;

чеснок — ½ ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

цедра лимона — по желанию;

оливковое масло — 2 ст. л.;

укроп или шнит-лук — по вкусу.

Салат с огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Огурец нарезать тонкими кружочками, посолить и оставить на несколько минут. Затем слить лишнюю жидкость. Для заправки смешать греческий йогурт, чеснок, зелень, лимонный сок, цедру и оливковое масло. Добавить заправку к огурцам и хорошо перемешать. Салат можно подавать сразу или охладить в течение часа для более насыщенного вкуса.

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