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Главная Вкус Салат "Августовская фасоль": рецепт без майонеза и лишних хлопот

Салат "Августовская фасоль": рецепт без майонеза и лишних хлопот

11 августа 2026 12:04
Салат "Августовская фасоль". Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак
Редактор

Летом особенно хочется легких блюд, которые не требуют сложного приготовления. Этот салат как раз из таких: минимум ингредиентов, простая заправка и яркий вкус. Стручковая фасоль делает его более сытным, помидоры добавляют сочности, а сухарики — приятного хруста.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • стручковая фасоль — 200 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • сухарики — 15 г;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • кунжут — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка.
Салат с фасолью и помидорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Стручковую фасоль потушить на сковороде 5–7 минут, чтобы она стала мягкой, но осталась упругой. Остудить.
  2. Лук нарезать тонкими полосками, помидоры — небольшими дольками.
  3. Смешать фасоль, помидоры и лук. Добавить соль, сбрызнуть оливковым маслом и аккуратно перемешать.
  4. Перед подачей посыпать салат кунжутом и добавить сухарики. Их лучше класть в последний момент, чтобы они остались хрустящими.

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