Салат "Августовская фасоль": рецепт без майонеза и лишних хлопот

Салат "Августовская фасоль". Фото: smakuiemo.com.ua

Юлия Щербак Редактор

Летом особенно хочется легких блюд, которые не требуют сложного приготовления. Этот салат как раз из таких: минимум ингредиентов, простая заправка и яркий вкус. Стручковая фасоль делает его более сытным, помидоры добавляют сочности, а сухарики — приятного хруста.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

стручковая фасоль — 200 г;

помидоры — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

сухарики — 15 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

кунжут — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Салат с фасолью и помидорами. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Стручковую фасоль потушить на сковороде 5–7 минут, чтобы она стала мягкой, но осталась упругой. Остудить. Лук нарезать тонкими полосками, помидоры — небольшими дольками. Смешать фасоль, помидоры и лук. Добавить соль, сбрызнуть оливковым маслом и аккуратно перемешать. Перед подачей посыпать салат кунжутом и добавить сухарики. Их лучше класть в последний момент, чтобы они остались хрустящими.

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